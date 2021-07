Rusia e cilësoi propagandë të NATO-s dhe akuzoi mediat shqiptare për përhapje lajmesh të rreme në lidhje me nisjen e hetimeve ndaj dy shtetasve rusë që dyshohen për aktivitiete spiunazhi në Shqipëri gjatë stërvitjes Europe Defender-21.

Ambasada ruse ka dërguar për këtë qëllim një kërkesë për informacion se për çfarë bëhej fjalë, ndërsa ironizoi me lajmin duke deklaruar se “me siguri duhet të jetë pjesë e stërvitjes së NATO-s, Defender-21”.

Në fund të muajit qershor, Top Channel raportoi se dy shtetas rusë të identifikuar si Georg Budanov dhe Vladislav Cherkasov janë vendosur nën hetim nga prokuroria e Tiranës si të dyshuar për spiunazh, për dy vepra të kodit penal 213 dhe 214 dhe që bëjnë fjalë për dhënie dhe sigurim informacioni.

Burimet e sigurta i thanë Top Channel se rusi i pare Budanov hyri ne Shqipëri përmes Qafe Thanes ne 1 mars 2021. Ai u prezantua si biznesmen qe ishte i interesuar te investonte ne qytetin e Vlorës. Por veprimtaria e tij megjithë informacionin sekret shikohet e dyshimte nga hetuesit qe dyshojnë se Budanov qëndroi ne Orikum gjate kohës qe ne Vlore kryhej Defender Europe, një nga stërvitjet me te mëdha ushtarake e zhvilluar ne Evrope. Rusi u dëbua nga policia kufitare qendrore ne datën 10 maj, nen argumentin qe nuk përmbushte kushtet e qëndrimit ne Shqipëri.

Rusi i dyte Cherkasov hyri ne 12 maj përmes Muriqanit. edhe ai u intervistua, kurse nuk u lejua qe te fuste ne vendin tone dronin. Ai u mbaj nen vëzhgim gjate tre ditëve qëndrimi dhe çdo lëvizje e tij dhe e personave qe ka takuar është referuar ne prokurori. Cherkasov u vëzhgua ne distance nga antiterrori shqiptar thane burimet e sigurta te Top Channel, rezulton se ai qëndroi ne një hotel luksoz ne Tirane, pa u regjistruar me identitetin e tij te vërtete, e mandej u zhvendos ne Durrës, ku dhe qëndroi vetëm tre dite per tu larguar me pas nga Shqipëria.

Në vitet e fundit marrëdhëniet diplomatike shqiptaro-ruse janë ftohur edhe më tej. Në janar 2021, Shqipëria dëboi një diplomat rus, Aleksei Krivosheev për mosrespektim të rregullave COVID-19. Tre vite më parë, Shqipëria shpalli dy diplomatë rusë “non grata”, duke pretenduar se veprimtaria e tyre nuk ishte në përputhje me statusin e tyre diplomatik. Rusia më pas dëboi dy diplomatë shqiptarë nga ambasada shqiptare në Moskë./Shqip

/m.j