Satelitët rusë kanë bërë dhjetëra studime të detajuara imazhesh të objekteve ushtarake dhe vendeve kritike në të gjithë Lindjen e Mesme për të ndihmuar Iranin të godasë forcat amerikane dhe objektiva të tjera. Kështu bën me dije një vlerësimi të inteligjencës ukrainase të cituar nga Reuters.
Përfundimet, zbuluan gjithashtu se hakerët rusë dhe iranianë po bashkëpunonin në fushën kibernetike. Ato përfaqësojnë deri më tani rrëfimin më të detajuar se si Rusia i ka ofruar mbështetje sekrete Iranit që kur Izraeli dhe SHBA-të nisën sulmin e tyre më 28 shkurt.
Satelitët rusë, sipas vlerësimit, bënë të paktën 24 studime të zonave në 11 vende të Lindjes së Mesme nga 21 deri më 31 mars, duke mbuluar 46 “objekte”, duke përfshirë baza dhe vende ushtarake amerikane dhe të tjera, duke përfshirë aeroporte dhe fusha nafte. Brenda disa ditësh nga studimi, bazat ushtarake dhe selitë u shënjestruan nga raketat balistike dhe dronët iranianë, tha vlerësimi, në atë që e përshkroi si një model të qartë.
Një burim ushtarak perëndimor dhe një burim i veçantë rajonal i sigurisë i thanë Reuters se inteligjenca e tyre gjithashtu tregoi aktivitet intensiv satelitor rus në rajon dhe tha se imazhet ishin ndarë me Iranin.
Nëntë studime mbuluan pjesë të Arabisë Saudite, përfshirë pesë mbi Qytetin Ushtarak të Mbretit Khalid pranë Hafar Al-Batin, në atë që dukej të ishte një përpjekje për të gjetur elementë të sistemit të mbrojtjes ajrore THAAD të prodhuar në SHBA, tha vlerësimi ukrainas.
Zonat e Turqisë, Jordanisë, Kuvajtit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe gjithashtu u vunë nën mbikëqyrje satelitore dy herë, ndërsa vende në Izrael, Katar, Irak, Bahrein dhe në Qendrën e Mbështetjes Detare Diego Garcia u vunë një herë, tha ai.
Në një trend në zhvillim, shtoi vlerësimi, satelitët rusë po studionin në mënyrë aktive Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore jetësore për një të pestën e rrjedhave globale të naftës dhe LNG-së, ku Irani ka vendosur një bllokadë de facto për të gjitha përveç “anijeve jo-armiqësore”.
