Ish-deputetja e PD Grida Duma ka bere nje tjeter blof nga radhet e blofeve qe PD ka bere keto dite. Duma me ane te nje postimi ne Facebook, shkruan se ndertimi i Spitalit te Laçit i cili u shemb nga termeti i nentorit, eshte nje genjeshter e kryeministrit Rama dhe nuk do te ndertohet.

Por ne fakt e verteta eshte krejt ndryshe. Qeveria ka siguruar financimin per rindertimin e spitalit te Lacit.

Pas perfundimit te projektit, ka nisur procedura per ndertimin e spitalit (faksimile bashkelidhur https://qbz.gov.al/eli/bnjz/2020/23/d2d3affe-2ecb-453e-8f35-dbb4503c8e39) pas demtimit si pasoje e termetit te 26 Nentorit. Edhe pse ne situate epidemie, plani i rindertimit ka vijuar per te gjithe godinat e sistemit shendetesor te demtuara nga termeti. Por ish deputetja e PD, ka preferuar te fshehe te verteten se spitali eshte ne procedure per tu ndertuar, duke bere blofin e radhes nga dritarja e FCB.

g.kosovari