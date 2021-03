Koordinatori i projektit, Evis Berberi, pohon se deri tani ka përfunduar rreth 70% e punës për ndërtimin e godinave.

“Ka përfunduar rreth 70% e punës ndërtimore, por duke marrë parasysh edhe pajisjet mund të konsiderohet tek 50% në total”

Përveç pavioneve ka marrë formë edhe hyrja kryesore e spitalit.Me ritme të shpejta vijon puna edhe për ndërtimin e godinës qendrore.

“Godina B do të jetë edhe “zemra e spitalit” e përbërë nga sallat kirurgjikale dhe laboratorët. Do të jetë më 2 kate dhe po ndërtohet me çelik të përforcuar.”

Në sesionin A dhe C që do të shërbejnë si Urgjenca e spitalit dhe pavionet, po sistemohen edhe dhomat.

Ndërtimi i këtij spitali ishte pjesë e angazhimit të presidentit turk Rexhep Taip Erdogan gjatë vizitës së Kryeministrit Rama në Ankara për ta finalizuar brenda 3 muajsh. Për këtë bast të Erdogan ndërtuesit janë optimistë.

Të gjitha strukturat e përdorura për ngritjen e godinave janë antisizmike për të garantuar sigurinë e tyre. Spitali i Fierit zë një sipërfaqe prej 50 000 metrash katrorë, 13 000 prej të cilave strukturë spitalore, me një kosto që arrin 70 milionë euro.