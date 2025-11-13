Ministrja Elisa Spiropali pas takimit ndërqeveritar Itali-Shqipëri, ka patur takim bilateral me zv.kryeministrin dhe homologun italian, Antonio Tajani.
Takimi është pasqyruar në rrjetet sociale të Tajanit dhe Spiropalit.
Tajani shkruan: “Takim me Elisa Spiropalin, Ministren e Punëve të Jashtme të Shqipërisë.” teksa poston video nga takimi.
Ndërsa ministrja Spiropali me amë të një postimi në rrjetet sociale shkruan:
????????????????????Me mikun e shqiptarëve, Zëvendës Kryeministrin dhe Ministrin e Jashtëm Antonio Tajani për thellimin e bashkëpunimit shumëplanësh në të gjitha fushat dhe forat ndërkombëtare ku Shqipëria dhe Italia janë partnerë strategjikë në qëndrim e veprim.
Mes prioriteteve tona strategjike është edhe Korridori VIII-të, me rëndësi për ndërlidhjen, tregtinë si dhe sigurinë e kontinentit.
E falenderova Ministrin Tajani për angazhimin e tij për të çuar përpara të gjitha këto projekte si dhe për mbështetjen e kurdohershme të Italisë në rrugëtimin Europian???????? të Shqipërisë.
Leave a Reply