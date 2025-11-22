Ministrja Elisa Spiropali ka pritur në një takim zyrtar Misionin e parë të Organizatës për Tregtinë e Jashtme të Japonisë (JETRO), agjencinë shtetërore japoneze për bashkëpunimin tregtar ndërkombëtar. Lajmin e bëri të ditur vetë ministrja përmes një postimi në Facebook, ku theksoi se në qendër të diskutimeve ishin mundësitë e zgjerimit të investimeve japoneze në Shqipëri dhe forcimi i marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve.
“Me kënaqësi prita Misionin e parë të JETRO-s, me fokus mundësitë e rritjes së investimeve japoneze në Shqipëri, fuqizimin e marrëdhënies ekonomike mes dy vendeve, në kushtet kur Shqipëria po prek një potencial në rritje në fushat e energjisë së rinovueshme, turizmit, manifakturës, inovacionit, dhe jo vetëm”, shkroi Spiropali.
Leave a Reply