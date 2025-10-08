Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali, ka reaguar ashpër pas vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja brenda ambienteve të gjykatës në Shkodër.
Në një reagim publik në rrjetet sociale, Spiropali e cilëson “jashtëzakonisht tronditëse” përpjekjen për të glorifikuar aktin e rëndë dhe për të justifikuar vrasësin, ndërsa i bën thirrje shoqërisë për reflektim dhe përgjegjësi.
“Jashtëzakonisht tronditëse është përpjekja e këtyre ditëve për të glorifikuar aktin barbar të vrasjes së gjyqtarit Kalaja përmes një serie publikimesh në media, pasuar nga një lumë komentesh të neveritshme në adresë të viktimës”, shkruan Spiropali.
Ajo vë në dukje me shqetësim edhe komentet dhe reagimet në rrjete sociale, që sipas saj tejkalojnë çdo kufi etike e njerëzore.
“Urrejtja mbi viktimat dhe lartësimi i agresorëve, duke shfrytëzuar lirinë e shprehjes në hapësirën digjitale, nuk mund të jetë kurrsesi Shqipëria Europiane”, deklaron ministrja.
Duke iu referuar procesit të integrimit europian dhe negociatave me BE-në, Spiropali thekson nevojën për një reflektim të thellë dhe për masa ligjore që të garantojnë një balancë të shëndetshme mes lirisë së shprehjes dhe dinjitetit njerëzor.
“Publikimet e paverifikuara mbi protagonizmin vrastar dhe vala e komenteve baltosëse në rrjetet sociale mbi viktimën nuk mund të jenë fytyra e shoqërisë shqiptare”, shton ajo.
“Shqipëria e vërtetë është shumë më shumë se kaq; është vlerë, është respekt, është dinjitet!”
Në fund të reagimit të saj, Spiropali shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjarët e gjyqtarit Kalaja dhe solidaritetin e saj me të gjithë trupën gjyqësore dhe punonjësit e sistemit të drejtësisë.
