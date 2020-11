Ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, e sheh të frikësuar Presidentin Ilir Meta, duke iu referuar deklaratave dhe gjuhës së përdorur nga ai.

E ftuar në emisionin “Zonë e Lirë” në Tv Klan dhe e pyeturse kush do të fitojë politikisht, Edi Rama apo Ilir Meta, Spiropali u shpreh e bindur për fitoren e kreut të Partisë Socialiste.

Duke folur për Ilir Metën, Elisa Spiropali tha se Presidenti e ka humbur funksionalitetin e detyrës së tij.

“Një President Republike që flet me atë gjuhë, frika është tregues shumë i madh. Ilir Meta ka frikë nga mundja. Ai nuk është Presidenti i Republikës, ai është njeri që ka hyrë me kokë në një garë politike që sheh trashëgiminë e tij politke t’i shkërmoqet, partinë e tij t’i degradohet. Frikërat burojnë nga brenda dhe kanë lidhje me atë që njerëzit dinë për veten e tyre”, tha ministrja Elisa Spiropali.

