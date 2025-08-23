Kryeparlamentarja Elisa Spiropali ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të gazetarit të mirënjohur Artur Zheji.
Në një mesazh në rrjetet sociale ajo shprehet se lajmi i vdekjes së gazetarit është trishtues, ndërsa e cilëson Artur Zhejin si një zë i veçantë dhe penë e talentuar që do t’i mungojë prej sot publikut shqiptar.
“Trishtues lajmi për ndarjen e parakohshme nga jeta të gazetarit e analistit të mirënjohur Artur Zheji. Një zë i veçantë dhe penë e talentuar do t’i mungojë prej sot publikut shqiptar.
Pusho në paqe, Artur!”, shkruan Spiropali.
Leave a Reply