Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Elisa Spiropali ndodhet në një konferencë të përbashkët për shtyp me Kryetaren e Kuvendit të Bullgarisë, Nataliya Kiselova.

Gjatë fjalës së saj, Spiropali u shpreh se bashkëpunimi mes dy vendeve është intensiv. Kryetarja e Kuvendit vlerësoi përpjekjet e Bullgarisë për fuqizimin e nismave rajonale.

“Me homologen, Kiselova, shprehëm vullnetin e përbashkët për të intensifikuar e zgjeruar bashkëpunimin parlamentar mes grupeve të miqësisë, komisioneve dhe deputetëve. Shqipëria dhe Bullgaria kanë bashkëpunuar dhe do të vazhdojnë të bashkëpunojnë si anëtare aktive të NATO-s në shërbim të paqes. Të dy vendet tona ndërveprojnë aktivisht në nisma rajonale, si iniciativa për Europën Qëndrore, procesi i bashkëpunimit në Europën Juglindore, presidencën e të cilës Shqipëria e mban prej qershorit 2024. Ne vlerësojmë përpjekjet e Bullgarisë për fuqizimin e nismave rajonale dhe rritjen e ndikimit të tyre në prespektivën eruopiane të rajonit të Ballkanit Perëndimor”, thekson Spiropali.

Kryetarja, Spiropali ndër të tjera gjatë fjalës së saj tha se Bullgaria është një partner ekonomik i Shqipërisë. Ajo shtoi se të dyja vendet do tëvazhdojnë të mbështesin luftën e drejtë dhe sigurinë e Ukrainës.

“Bullgaria është një partner ekonomik i Shqipërisë, por mendoj se ka ende potenciale për të intensifikuar marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare. Plani i përbashkët për turizmin mund të pasohet nga aspekte të tjera bashkëpunimi si nga Korridori i Tetë i cili është një projekt me rëndësi strategjike, që janë jo vetëm investime ekonomike, por edhe kontribute për sigurinë në rajon. Të dyja vendet tona do të vazhdojnë të mbështesin luftën e drejtë dhe sigurinë e Ukrainës si pjesë e një kuadri më të gjerë të mbrojtjes evropiane. Ndajmë të njëjtat vlerësime se komunitetet tona kanë mbështetjen e Parlamenteve, qeverive dhe institucioneve për ruajtjen e gjuhës dhe trashëgimisë kulturore, në zhvillimin dhe prosperitetin si asete me vlerë dhe ura miqësie mes dy vendeve tona”, shprehet Spiropali.