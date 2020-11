E ftuar në PolitikOn nga Alfred Lela në RTV Ora, ministrja Elisa Spiropali u shpreh se qeveria nuk është as hetues dhe as prokuror për të hetuar firmat e ndërtimit lidhur me tërmetin e 26 nëntorit.

Spiropali: Ju ia vini fajet qeverisë. Ne nuk jemi as prokurorë, as hetues, as nuk vlerësojmë se çfarë kanë bërë firmat e ndërtimit. Nuk na takon ne të hyjmë te cilësia e betonit apo ndërhyrjeve në banesë.

Ne kemi bërë gjithë procedurat dhe dokumentet e duhura për të nxjerrë dëmet dhe për të çuar para përgjegjësitë e për ndjekje penale aty ku kemi gjykuar. Kjo është detyra jonë, të plotësojmë dosje dhe të bëjmë dosje./a.p