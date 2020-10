Ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali ka vënë sërish në shënjestër të sulmeve Ilir Metën për dekoratat që ai shpërndan. Edhe dekoratat e dhëna ditën e sotme për heronjtë e rënë në luftën e Koplikut, Spiropali tha se “Baba Xhikja” do vijë me shpërndarjen e verdhushkave deri në zgjedhjet e 25 prillit me shpresën se mund të blej nderin e humbur dhe kalojë marrëzinë që e ka pushtuar.

“100 vjet më parë ata luftuan dhe dhanë jetën për lirinë në Koplik të Malësisë së Madhe, duke u pagëzuar Dëshmorë të Kombit! 100 vjet më pas Baba Xhikja shkon t’u japë dekorata nga një President i Republikës që flet për gjakun e tyre dhe rrëkëllen rakinë e marrëzisë, duke shqelmuar çdo etikë protokollare e duke përmbysur çdo sistem botëror medaljesh presidenciale! Parashikoj që deri në 25 prill Baba Xhikja do shpërndajë mijëra verdhushka për të blerë nderin e humbur në fundin e gotës së pushtetit të shkatërruar moral dhe institucional të kryetarit të shtetit”, shkruan Spiropali.

g.kosovari