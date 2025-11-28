Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali, i është përgjigjur urimeve të Misionit të Bashkimit Evropian për festën e 28 Nëntorit, duke theksuar se integrimi europian mbetet prioriteti kryesor kombëtar i Shqipërisë.
Në një postim në platformën X, Spiropali shkruan se përkushtimi i vendit ndaj Bashkimit Evropian është i palëkundur dhe do të mbetet prioritet deri në momentin kur Shqipëria të zërë vendin e merituar në familjen evropiane.
Ajo gjithashtu vuri në dukje se viti 2025 ka qenë një vit i jashtëzakonshëm për marrëdhëniet e Shqipërisë me BE-në, duke shënuar përparim të fortë dhe domethënës.
“Përkushtimi i Shqipërisë ndaj integrimit në BE është i palëkundur; ai është dhe do të mbetet prioriteti ynë kombëtar më i rëndësishëm deri në momentin kur të zëmë vendin tonë të merituar në familjen evropiane.
Viti 2025 ka qenë një vit i jashtëzakonshëm, i shënuar nga progres i fortë dhe domethënës në marrëdhëniet tona, që vijojnë të thellohen gjithnjë e më shumë.
Asnjëherë më parë bashkëpunimi ynë nuk ka avancuar me kaq ritëm, koherencë dhe përkushtim të përbashkët, në Shqipëri, në Bruksel dhe në mbarë Evropën. Kjo pasqyron bindjen e thellë se vendi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një investim i përbashkët strategjik në stabilitetin, paqen dhe kohezionin e kontinentit tonë.”, shkruan Spiropali.
Në urimin e misionit të BE-së në vendin tonë shkruhet: “Gëzuar 28 Nëntorin, Shqipëri! Gëzuar Ditën e Pavarësisë! Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ju uron festa të gëzuara!”
