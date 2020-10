Spiropali tha se drejtues të lartë të opozitës bëjnë marrëveshje me kriminelët për të siguruar vota në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.

Ajo u bëri thirrje të qendrojnë larg krimit duke u shprehur e sigurtë që pas 25 prillit do të marrin atë që meritojnë.

“Eksponentë nga më të lartët në strukturat e opozitës jashtë parlamentare, që na akuzojnë ne pa të drejtë nga mëngjesi në darkë, janë ata që bëjnë marrëveshje me krimin e organizuar dhe kriminelët, me viktimat e ligjit të OFL-së.

Duke iu thënë bëhuni me ne se do jemi ministra të Brendshëm, bëhuni me ne se do i kthejmë ligjet që janë bërë, bëhuni me ne se do ua lëmë rrugën të lirë dhe fushën e veprimit të lirë.

S’janë me dy fytyra, por janë të pafytyrë. Natën bashkëpunojnë me krimin nëpër skuta. Nga i pari ai Kreu i Shtetit.

Ta harrojnë! Ne jemi të vendosur që pas 25 prillit jo vetëm të luftojmë krimin, por të nxjerrim dhe këta jashtë loje. Këta e përdorin krimin në favor të tyre.

Në luftën kundër korrupsionit dhe krimit jemi krenar pasi kemi kaluar ligjet në Kuvend. 120 mln euro të sekuestruara nga OFL.

Më shumjë se 8 vite qeverisje bashkë të atyre që… Të rrinë larg skutave me krimin, se që ta dinë, prapë në kutitë e votimit pleshta do marrin”, tha Spiropali nga foltorja e Kuvendit.

/e.rr