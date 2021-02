Spiropali fshikullon Nokën nga Paskuqani: Politikës që zotohet se do presë gishta e do nxjerrë sy, i erdhi fundi

Ministrja për Marrëdhënien me Parlamentin, Elisa Spiropali, ka shfrytëzuar një takim me gra të zonës së Paskuqanit, për t’iu përgjigjur deklaratave të bëra nga përfaqësues të PD, të cilët ditët e fundit kanë përdorur një diskurs politik tepër agresiv.

“Politikës që flet me gjuhën e dhunës, politikës që zotohet se do presë gishta e do nxjerrë sy, i ka ardhur fundi!”, shkruan në rrjetin social “Facebook” Spiropali duke shtuar optimiste se në zgjedhjet e 25 prillit, PS do të fitojë mandatin e tretë qeverisës, pasi: “për gratë, për fëmijët, për njerëzit energjikë të Paskuqanit që mbështesin çdo ndryshim, çdo punë të mirë: Kopshte, shkolla, shërbime, ura, kanalizime, rrugë të munguara në 30 vite”

Ministrja Spiropali, njëherazi Drejtuese Politike e Qarkut Tiranë, shprehet më tej se shqiptarët tashmë janë të bindur që nuk mund të kthehen pas dhe të rikthejnë në pushtet, parti që i kanë përdorur thjesht si hambar votash. “Më #25Prill politika e marrë fund e rrenave dhe e dhunës përgjigjen do ta marri siç e meritojnë. Paskuqani do të vazhdojë përpara me Edi Ramën për mos t’u kthyer kurrë pas te koha e atyre qe Paskuqanin e përdorën si hambar votash, por kurrë nuk i respektuan, kurrë nuk i ndihmuan”, shkruan Spiropali.