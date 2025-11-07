Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali, ka theksuar se diplomacia e hapur ndaj të rinjve është një nga prioritetet kryesore të mandatit të saj, në kuadër të vizionit për “Shqipërinë Evropiane”.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ministrja bëri të ditur se u takua me praktikantët e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës që shërbejnë aktualisht në Ministrinë e Jashtme.
“Ligji i ri për shërbimin e jashtëm që do të prezantojmë shumë shpejt në Kuvend do të krijojë më shumë hapësira dhe mundësi për të pasuruar diplomacinë shqiptare me potencialin e të rinjve që kanë vokacionin për t’i shërbyer Shqipërisë.”, shkruan Spiropali.
Leave a Reply