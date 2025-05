Nga Ylli Pata

Mazokizmi dhe sjellja më e rëndë politike, por edhe në logjikën juridike të eksponentëve të Partisë Demokratike mbi votat e shqiptarëve me banim në Greqi ka qenë e pashembullt. Në fillim, që në ditën e parë, Flamur Noka, numri dy i partisë vendosi që ato vota të mos numërhen me të tjerat, e Ilirjan Celibashi i tha lepe, ehe pse një vendim i KAS e detyroi të zbatoi ligjin, pastaj patëm qëndrimin e eksponentëve politik për të mos njohur votën e shqiptarëve me banim në Greqi.

E gjithë ky qëndrim politik, është së pari një shkelje e Kodit Zgjedhor, së dyti mazokizëm politik, pastaj për aspektin penal ja vlen të flitet kur gjakrat të jenë më të qeta.

Në logjikën më normale, por edhe juridike, votat që vijnë nga të gjitha anët e vendit, në fillim numërohen, bëhet vendosja e tyre në tabelë, materialet zgjedhore që përbëjnë atë votë, që në rastin e votës së diasporës janë zarfat dhe dokumentet shoqëruese të tij, ruhen veçanërisht.

Kur të mbyllet i gjithë ky proces, të gjithë subjeket politike, qytetare, mediatike apo ehe individë të veçantë kanë të gjitha rrugët sipas Kodit Zgjedhor, ati Penal dhe Kodit të Procedurës penale për të kërkuar të drejtat e tyre juridike.

Por duket se qëndrimi i PD-së ka qenë politik që në fillim, i ndikuar pikërisht nga rrugë jashtë sovranitetit politik të vetë PD-së por edhe të vendit. Dilema në këtë rast është se kemi të bëjmë me Athinën zyrtare apo qarqe të caktuara politike greke?

Fredi Beleri që është një aleat i PD-së dhe për pasojë të aleancës së PD-së me Athinën u bë eurodeputet i Nea Demokratia, nuk se foli për vtën e shqiptarëve të Greqisë. Ai kërkoi largimin e Sali Berishës. Vetëm se motivi i kësaj kërkesë është paksa jo i qartë. E këkoi sepse klani grek i opozitës që është i rëndësishëm shumë në SHBA kërkon të marrë PD-në, apo se i dha një sinjal për votën e shqiptarëve të Greqisë.

Qoftë si qoftë, në fillim, votat e Greqisë duhet numëruar, sepse kemi të bëjmë me një drejtë kushtetuese dhe themeltare. Pastaj nëse PD nuk e njeh voën e shqiptaret të Athinës, por e pranon atë të shqiptaret të Brescia-s për shembull këtu nuk ka asnjë lidhje logjike.

Megjithatë logjike në PD ka kohë që nuk se ka një rëndësi relevante kur thoshte presidenti Bamir Topi. Ama numërimi i ë gjitha votave një më një është detyrë Kushtetuese, ndryshe kthehet në çështje penale, madje e pastër fare.