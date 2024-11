Nuk prodhoi fitues supersfida e Premier League, mes Manchester United dhe Chelsea, e cila u mbyll në barazim 1-1.

Ishte një ndeshje spektakolare dhe me shumë raste, por në fund dy ekipet u detyruan të ndajnë nga një pikë.

Pjesa e parë u mbyll me rrjeta të paprekura, ndërsa e dyta ishte tjetër histori. Bruno Fernandes, zhbllokoi takimin në minutën e 70-të, duke i dhënë avantazhin skuadrës së Manchetser United, por vetëm 4 minuta më vonë, miqtë barazuan shifrat.

Të dyja skuadrat, i kishin mundësitë për të shënuar golin e fitores, por nuk ia dolën ta dërgojnë topin në rrjetë. Me këtë barazim, Chelsea mban vendin e katërt me 18 pikë, ndërsa United renditet në vendin e 13-të me 12 pikë.