Kanë përfunduar ndeshjet e raundit të tretë të Champions League, me PSG-në që mori fitoren më të rëndësishme të mbrëmjes, duke mposhtur Barcelonën 4-2 në Paris.
Skuadra franceze kaloi në avantazh gjatë pjesës së parë me Desire Doue, i cili realizoi golin e vetëm të 45 minutave të para. Barcelona reagoi në pjesën e dytë dhe barazoi rezultatin në minutën e 55-të me Xavi Espart.
Në minutën e 72-të, Lucas Hernandez riktheu PSG-në në avantazh me një goditje me kokë pas një këndoreje. Por katalanasit nuk u dorëzuan dhe Lamine Yamal vendosi baraspeshën 2-2 në minutën e 79-të.
Barazimi zgjati vetëm dy minuta. Vitinha realizoi një gol spektakolar nga distanca, duke kaluar sërish parizienët në avantazh. Në minutën e 87-të, Fabian Ruiz shënoi golin e katërt pas asistit të Achraf Hakimit, duke vulosur fitoren 4-2 dhe humbjen e parë sezonale të Barcelonës.
Në Angli, Manchester City nuk hasi vështirësi përballë AEK-ut, duke fituar 5-1 në “Etihad”. Phil Foden realizoi tre gola, ndërsa Elliot Anderson dhe Rayan Cherki plotësuan rezultatin për vendasit. Golin e vetëm të skuadrës greke e shënoi mbrojtësi shqiptar Stavro Pilo.
Një tjetër përballje me shtatë gola u zhvillua në “Anfield”, ku Liverpool mposhti Villarrealin 4-3, pas një ndeshjeje që nisi në mënyrën më të keqe për anglezët.
Skuadra spanjolle shënoi dy herë brenda 30 minutave të para, por Liverpool përmbysi rezultatin falë dopietës së Alexis Mac Allister dhe golave të Ronald Araujo dhe Florian Wirtz. Villarreal shënoi golin e tretë në minutën e 87-të, por nuk arriti të shmangte humbjen.
Në takimet e tjera, Roma fitoi 4-0 ndaj Slovan Bratislavës, ndërsa Napoli mposhti 3-2 Bodo/Glimt. Porto pësoi humbje 0-1 në shtëpi përballë PSV-së, kurse Stuttgart dhe Atletico Madrid e mbyllën përballjen në barazim 1-1.
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