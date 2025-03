Kryeministri Edi Rama e cilëson veprim të ulët të Gjykatës Speciale, për mos lejimin e ish presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, në varrimin e babait të tij.

Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Rama u shpreh se Specialja e ka kthyer drejtësinë ndërkombëtare në një farsë, por edhe të drejtat demokratike në fjalë boshe.

“Një ulje e re nga një gjykatë turpëruese dhe e paturpshme, e cila e ka kthyer drejtësinë ndërkombëtare në një farsë, të drejtat demokratike në fjalë boshe, dhe vullnetin e Parlamentit të Kosovës në një boomerang të dhunshëm!”, theksoi Rama.

A new low from a shameful and shameless tribunal that has turned international justice into a charade, democratic rights into empty words, and the goodwill of the Kosovo Parliament into the most brutal of boomerangs! pic.twitter.com/yfzQt2Vw9t

— Edi Rama (@ediramaal) March 17, 2025