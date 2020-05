Vendi Evropian me numrin më të madh të vdekjeve të lidhura me COVID-19 ka filluar të heqë bllokimin e tij. Pas shtatë javësh, të gjata dhe të vështira, Italia më në fund ka një dritë përpara. Nga java e ardhshme, njerëzit do të lejohen të vizitojnë të afërmit e tyre në grupe të vogla. Do të hapen parqet, fabrikat dhe vendet e ndërtimit.

Vende të tjera, natyrisht, tashmë janë në proces. Nga Danimarka në Austri dhe Republika Ceke, evropianët po kthehen në një sens të normalitetit – edhe nëse është ky një lloj i ri normaliteti. Por po ndodh në faza.

Shumë prej tyre kanë frikë nga një valë e dytë. Nëse lehtësohen kufizimet shumë shpejt do të thotë të hidhen poshtë të gjitha përpjekjet dhe sakrificat e deri më tanishme. Gjatë historisë, epidemitë na kanë përplasur në valë.

Shpërthimi i parë epidemik i regjistruar në Athinë, në shekullin V para Krishtit, goditi në 430BC, 429BC dhe 427BC në 426BC, duke sjellë mjerimin dhe vdekjen me të, vit pas viti. E njëjta gjë ishte e vërtetë edhe për Vdekjen e Zezë në Evropën e shekullit të 14-të. Dhe gjithashtu, veçanërisht, i ashtuquajturi Grip Spanjoll një shekull më parë, i cili goditi shumë Evropën në pranverën e 1918, para se të rishfaqej më vonë po atë vit dhe përsëri në 1919. Me shqetësuese, ishte ajo valë e dytë në vjeshtë dhe dimër të vitit 1918 që rezultoi më vdekjeprurëse në disa vende.

Shumica e shkencëtarëve në Evropë mendojnë se do të ketë një valë të dytë të koronavirusit, ka shumë të ngjarë përsëri në gjysmën e fundit të këtij viti. Ekzistojnë disa prova që vera e ngrohtë mund të ndihmojë në zbutjen e përhapjes së virusit. Por nëse bëhet rikthehet këtë vit, koronavirusi, i kombinuar me gripin sezonal të dimrit, mund të provojë të jetë një koktej shumë i rrezikshëm.

Kjo është arsyeja pse qeveritë po lehtësojnë bllokimet dhe sugjerojnë që distancimi social do të duhet të mbahet për një kohë të gjatë akoma.

Ende ka shumë gjëra që ne nuk dimë, veçanërisht për imunitetin. Por është e qartë se edhe nëse ndërtoni imunitet të mjaftueshëm nga infeksioni, në shumicën e vendeve nuk kemi parë shkallë infeksioni që mund të çonin në imunitet të përgjithshëm të popullsisë. Dhe ne jemi gjithashtu shumë larg një vaksine.

Pra, edhe kur ato bllokime lehtësohen, nuk do të thotë që të shkoni një bar i mbushur me njerëz për të shijuar pijen tuaj të preferuar, duke brohoritur për ekipin tuaj me shokët tuaj në një stadium.

Frika nga një valë e dytë, një goditje e dytë, do të thotë të mësoheni me një lloj shumë të ndryshëm normaliteti, një normale e re në vitin 2020: (Euronews)