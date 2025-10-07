Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë ka reaguar me forcë ndaj deklaratës së Ministrisë së Jashtme të Serbisë, që akuzon institucionet e Kosovës “për persekutimin e serbëve” dhe shpërndarjen e “retorikës luftënxitëse”.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme shpreh keqardhjen për përpjekjen e Serbisë për të rikthyer “hijet e së shkuarës” dhe thekson se deklaratat e bëra janë të pabaza dhe të mbështetura në raporte të diskredituara, si ai i Dik Martit, për të cilin autoritetet ndërkombëtare dhe vendase kanë dëshmuar se janë pa prova të vërteta.
Ministria e Jashtme ka hedhur poshtë përpjekjet për të ndryshuar rolet e viktimës dhe agresorit, duke theksuar se e vërteta e ngjarjeve të vitit 1999, është e njohur dhe nuk mund të rishkruhet përmes retorikës.
“Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Republikës së Shqipërisë shpreh keqardhjen e thellë për deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Republikës së Serbisë, të datës 4 tetor 2025, e cila përpiqet të rikthejë hijet e së shkuarës mbi një rajon që po përpiqet të ecë drejt së ardhmes. Në këtë deklaratë ngrihet një seri akuzash dhe pretendimesh të pabaza, të cilat Shqipëria i hedh poshtë me forcë dhe vendosmëri. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë e gjen me vend t’i kujtojë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë disa të vërteta historike, që lidhen me shkaktarët e vërtetë të ngjarjeve tragjike të vitit 1999, ngjarje që sollën vrasje, spastrime etnike dhe dëbimin me forcë të rreth një milion shqiptarëve të Kosovës nga shtëpitë e tyre.
Është për të ardhur keq që deklarata e Ministrisë së Jashtme të Serbisë mbështetet ende mbi një Raport tashmë të diskredituar të Dik Martit, kur faktet e hetuara nga autoritetet vendase dhe ndërkombëtare kanë dëshmuar qartë se pretendimet e ngritura aty janë një fabrikim i pastër, pa asnjë provë faktike.
Këto të pavërteta, të njohura ndërkombëtarisht si përpjekje për të njollosur imazhin e Shqipërisë dhe të Kosovës, nuk mund të përdoren më për t’iu shmangur përgjegjësisë së historisë. Historia nuk rishkruhet me retorikë, ajo mbahet mend me përgjegjësi. Në këtë kontekst, çdo përpjekje për të përmbysur të vërtetën dhe për të ndërruar rolet e viktimës me të agresorit është e papranueshme dhe bie ndesh me çdo frymë të paqes e pajtimit që rajoni ynë kërkon e meriton”, thuhet në deklaratën e Minsitrisë së Jashtme të Shqipërisë.
Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka theksuar se rajoni ka nevojë për pajtim dhe bashkëpunim në frymën e fqinjësisë së mirë, dhe se vetëm kështu mund të ndërtohet një të ardhme të qëndrueshme dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e rajonit.
“Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë shpreh bindjen e thellë se rajoni ynë ka nevojë për pajtim, respekt të ndërsjellë dhe bashkëpunim të sinqertë në frymën e fqinjësisë së mirë, jo për rikthim tek gjuha e akuzave e viktimizimit. Vetëm kështu mund të çlirohemi përfundimisht nga hijet e së shkuarës dhe të ndërtojmë së bashku një të ardhme në paqe, siguri dhe prosperitet një Ballkan të bashkuar në familjen tonë evropiane, ku përkasim nga rrënjët dhe aspiratat.
Shqipëria ka qenë dhe do të mbetet e gatshme për një bashkëpunim gjithëpërfshirës rajonal, në frymën e miqësisë së mirë, dinjitetit dhe përgjegjësisë ndaj qytetarëve tanë”, përfundon deklarata e Ministrisë së jashtme të Shqipërisë.
Më 4 tetor, Ministria e Jashtme serbe akuzoi presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani për “përdorimin e retorikës luftënxitëse kundër Serbisë, duke minuar mundësitë për stabilitet në rajon”
Serbia thekson se politikat e Prishtinës kanë shkaktuar “persekutimi sistematik i serbëve në Kosovë” dhe “spastrimet etnike të vazhdueshme prej dekadash” dhe akuzon institucionet e Kosovës për politikë të dështuar ndërkombëtare dhe për “shkelje të marrëveshjeve të Brukselit”.
