Avokati Spartak Ngjela ka reaguar me një status në rrjetin social Facebook, ku komenton zhvillimet politike në vend dhe rolin e drejtësisë në luftën kundër korrupsionit.
Në postimin e tij, Ngjela e cilëson linjën politike të Sali Berisha si një “tragjikomedi”, duke theksuar se deklaratat e tij publike përbëhen kryesisht nga denoncime. Ai bën një krahasim me praktikën e dikurshme të Partisë së Punës, që sipas tij bazohej te akuzat ndaj “armiqve”, të cilat i konsideron të pavërteta.
Ngjela ngre pikëpyetje pse Berisha, sipas tij, nuk i drejtohet zyrtarisht SPAK për akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama, por zgjedh t’i bëjë ato vetëm në mënyrë publike. Ai thekson se SPAK nuk kontrollohet nga qeveria dhe financohet nga ndërkombëtarët, duke shtuar se kjo, sipas tij, lidhet me frikën e Berishës për shkak të hetimeve që janë hapur ndaj tij për korrupsion.
Reagimi i Ngjelës
Komedia Berisha po vijon gjatë në Shqipëri.
Në fakt vija politike e Berishes nga historia do të quhet një tragjikomedi
Nga Saliu sot dëgjon vetëm denoncime.
Shikoni edhe politikën e Partisë së Punës në Shqipëri; kryesorja.- ka qenë vetëm denoncime armiqsh, dhe të gjitha gënjeshtra.
Po Saliu, si një anëtar ekstremist i Partisë së Punës që ka qenë – pse denoncon meditikisht kryeministrin dhe nuk drejtohet në SPAK me një denoncim ligjor për krimet e kryeministrit Rama?
Ndërsa…
Saliu e di qe SPAK as drejtohet e as paguhet nga qeveria aktuale, por me pagesë ndërkombëtare për rrogat e SPAK, të cilat janë shumë të larta.
Atëherë?
Asgjë. Kjo është frika e Saliut nga SPAK – u, i cili i ka filluar procesin penal kundër Sali Berishës, të akuzuar për korrupsion.
Të shohim, se SPAK drejtohet dhe paguhet nga ndërkombëtarët.
Atëherë?
Asgjë të gjithë shqiptarët po presin SPAK – un.
Të shohim pra, politika amerikane a do ta kryejë atë që ka thënë Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që “ne do ta shpëtojmë Shqipërinë nga korrupsioni?
Ok.
Nuk ështe bërë pak, por sistemi skuzator si proces antikorrupsion duhet të vijojë më sistematikisht.
Shqiptarët po presin me shpresë nga politika amerikane në vijimin e luftës antikorrupsion në Shqipëri.
Dhe ende kanë besim te politika amerikane për këtë çështje.
Po Amerika?
Amerika do të forcohej shumë në luftën politike që ka kundër Rusisë, nëse ajo, me forcën e saj në aleancën e ngushtë Shqipër – Amerikë, do ta eliminonte korrupsionin e larte shtetëror në Shqipëri.
