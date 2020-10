Presidenti i SHBA Donald Trump ka rezultuar negativ për COVID-19 dhe ai nuk paraqet më rrezik për ta transmetuar virusin, tha mjeku i Shtëpisë së Bardhë të hënën, 10 ditë pasi zoti Trump njoftoi se ishte prekur nga koronavirusi.

Në një njoftim të lëshuar nga Shtëpia e Bardhë vetëm disa orë para se zoti Trump të rifillonte tubimet e fushatës, Dr. Sean Conley tha se presidenti ishte testuar negativ për disa ditë rresht duke përdorur një test antigjeni të Laboratorëve Abbott, BinaxNOW.

Ndërkohë presidenti Trump i është rikthyer sërish në fyushatën elektorale amerikane, pasi ai u diagnostikua i infektuar me koronavirus.

Ndërsa, sondazhet tregojnë se Trump ka humbur goxha pikë në sondazhe ndaj rivalit demokrat Joe Biden, në kohën që u njoftua se ai ishte me Covid-19, shkruajnë mediat ndërkombëtare.

Trump arriti në tubimin në natyrë në Sanford, Florida, i pari nga të gjashta të planifikuara për këtë javë, pa një maskë mbrojtëse. Ai foli para mbështetësve, shumica pa mbulesa mbrojtëse të fytyrës dhe foli vazhdimisht për shërimin e tij nga koronavirusi.

“Unë e kalova atë (koronavirusin) tani. Ata thonë se jam imun. Ndihem kaq i fuqishëm”, i tha Trump turmës. “Unë do të puth të gjithë në këtë audiencë, do të puth djemtë dhe gratë e bukura, do t’ju jap një puthje të madhe”.

Kthimi i Trump në tubimet e fushatës së tij nisi një sprint tre-javor për zgjedhjet e 3 nëntorit. Presidenti republikan, 74 vjeç, po kërkon të ndryshojë dinamikën e një gare që sondazhet e opinionit kombëtar dhe disa sondazhe kryesore të shtetit tregojnë se ai po humbet ndaj Biden, i cili është 77 vjeç.

Koronavirusi ka shkaktuar në Amerikë një kaos të vërtetë, sipas ekspertëve. Covid-19 ka vrarë më shumë se 220 mijë njerëz në SHBA, kurse miliona persona kanë dalë të papunë.

g.kosovari