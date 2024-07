Spanjë\ Trafik ndërkombëtar droge, 5 në pranga, mes tyre shqiptarë

Garda Civile Spanjolle, në kuadër të operacionit “Danzon”, ka çmontuar një organizatë kriminale ndërkombëtare të dedikuar për trafikun e drogës, duke arrestuar pesë anëtarët e saj, dy burra me kombësi shqiptare, një burrë me kombësi ruse dhe një burrë e grua spanjolle, të gjithë nga 30 deri në 40 vjeç. Të arrestuarit janë vënë në dispozicion të Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Udhëzimit nr.2 të Villenës. Në janar të këtij viti, në bazë të informacioneve të marra për një grabitje në një kompani postare, agjentë të zonës së hetimit të Gardës Civile të Villenës, zbuluan se kishte një pako tjetër nga i njëjti dërgues dhe me të njëjtat karakteristika si ajo e vjedhur. Të dyshuar për ligjshmërinë e përmbajtjes së tij dhe se mund të lidhej me trafikun e drogës, kanë vijuar me hapjen e saj, duke zbuluar se në të ndodheshin 8 pako me gjithsej 9.3 kg marijuanë. Për zbardhjen e fakteve, agjentët nisën operacionin “Dazon”.