Policia spanjolle ka kryer atë që konsiderohet si sekuestrimi më i madh i drogës në Evropë, duke kapur plot 30 tonë kokainë në një anije pranë Ishujve Kanarie.
Sipas Gjykatës së Lartë, pas këtij aksioni janë ndaluar 23 anëtarët e ekuipazhit të anijes, të cilëve u është mohuar e drejta e lirimit me kusht. Anija e përfshirë në këtë trafik, e quajtur “Arconian” dhe që lundronte me flamurin e Ishujve Komoro, u ndalua nga forca policore e Guardia Civile. Gjykata e ka vlerësuar këtë ngarkesë të paligjshme në më shumë se 812 milionë euro, ekuivalente me rreth 956 milionë dollarë.
Thyerja e rekordeve të mëparshme
Kjo sasi masive ndryshon statistikat e konfiskimeve në kontinent. Sasia lë pas rekordin e mëparshëm evropian prej 25 tonësh, të cilat ishin sekuestruar nga policia gjermane në portin e Hamburgut në qershor të vitit 2024. Po ashtu, kjo sasi e re përfaqëson më shumë se dyfishin e rekordit të mëparshëm të vetë Spanjës, i cili ishte 13 tonë kokainë të gjetura në një dërgesë me banane ekuadoriane në Algeciras gjatë vitit të kaluar.
Ky operacion i përmasave të jashtëzakonshme nuk ishte i izoluar, por u realizua falë një bashkëpunimi të ngushtë me autoritetet amerikane dhe ato holandeze. Detaje të mëtejshme dhe të plota rreth këtij aksioni pritet të bëhen të ditura nga policia gjatë ditës së premte.
