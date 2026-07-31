Spanja ka prezantuar një monedhë të re përkujtimore euro, të miratuar me urdhër mbretëror, për të festuar suksesin e saj në Kupën e Botës FIFA 2026. Emetimi i posaçëm është pjesë e programit zyrtar numizmatik të vendit dhe synon të nderojë arritjet e futbollit spanjoll në një nga ngjarjet më të mëdha sportive në botë.
Monedha përfshin elemente grafike të frymëzuara nga futbolli dhe simbolika kombëtare spanjolle. Në njërën anë paraqitet portreti i Mbretit Felipe VI, ndërsa në anën tjetër janë vendosur motive që lidhen me turneun botëror, duke përfshirë logon zyrtare të Kupës së Botës FIFA 2026 dhe imazhe të lojtarëve në aksion. Dizajni është realizuar nga Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda, institucioni shtetëror përgjegjës për prodhimin e monedhave në Spanjë.
Sipas autoriteteve spanjolle, monedha do të prodhohet në një numër të kufizuar ekzemplarësh dhe është menduar kryesisht për koleksionistët. Ajo nuk është pjesë e monedhave të zakonshme që qarkullojnë në treg, por përbën një edicion special që shënon pjesëmarrjen dhe suksesin e Spanjës në turneun botëror.
Emetimi i monedhave përkujtimore është një traditë e konsoliduar në Spanjë, ku ngjarje historike, kulturore dhe sportive shënohen përmes edicioneve të veçanta numizmatike. Monedha e re pritet të zgjojë interes të madh si mes koleksionistëve, ashtu edhe mes tifozëve të futbollit, duke u kthyer në një simbol të një prej kapitujve më të rëndësishëm të sportit spanjoll.
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