Spanja, kampione e Botës, zbarkoi në aeroportin e Madridit-Barajas pas kthimit nga ekspedita fitimtare në Kupën e Botës 2026. Rodri udhëheq me Kupën e Botës në dorë, është Festa Roja!
Mbreti Felipe: “Një fitore epike, një privilegj të festojmë me ju” – Ekipi kombëtar spanjoll mbërriti në Pallatin Zarzuela, rezidencën mbretërore, për pritjen pas fitores së tyre në Kupën e Botës. Mbreti Felipe i përgëzoi lojtarët: “Ishte një fitore epike”, tha ai. “Ishte një privilegj dhe kënaqësi t’ju shihnim të luanit në finale dhe të ishim në gjendje të festonim me ju atë moment kur ngritët trofeun, me mirënjohje të madhe nga e gjithë Spanja”.
“Pas 16 vitesh, falë jush, Spanja është përsëri kampione bote”, shtoi ai. “Keni vuajtur, po ktheheni pak të lodhur dhe të dërrmuar, keni marrë disa kritika, por çfarë është e gjitha kjo në krahasim me gëzimin e sjelljes në shtëpi të trofeut?”.
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