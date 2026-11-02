Autoritetet spanjolle kanë identifikuar 66 nga 69 personat e vrarë në aksidentin e trenit me shpejtësi të lartë javën e kaluar pranë Urdës në Spanjën qendrore, tha të hënën gjykata e lartë rajonale.
Familjet janë njoftuar në 60 raste që përfshijnë 36 burra dhe 24 gra, sipas një përditësimi të së dielës në mbrëmje nga qendra që koordinon përpjekjet e identifikimit.
Nga 66 viktimat e identifikuara, 54 ishin spanjollë dhe katër ishin shtetas amerikanë. Tetë të tjerët vinin nga Argjentina, Kanadaja, Çekia, Franca, Japonia, Meksika, Portugalia dhe Tunizia, një nga secili vend.
Tre raportime për persona të zhdukur mbeten të hapura, që përfshijnë dy australianë dhe një shtetas japonez.
Midis viktimave ishin Fatima Banez, e cila shërbeu si ministre e punës e Spanjës nën ish-kryeministrin Mariano Rajoy, dhe Marisa Manchado, një kompozitore spanjolle e vlerësuar me çmime, e cila po udhëtonte për në Sevilje për një aktivitet universitar.
Antonio Acedo, shoferi 36-vjeçar i trenit Renfe, dhe ndihmësi i tij Daniel Cabanas u vranë gjithashtu.
Një tjetër viktimë ishte Julieta Gallego, një kërcimtare së gjati 24-vjeçare, raportoi transmetuesi Cadena SER.
Më shumë se 60 specialistë kanë punuar në Toledo që nga e mërkura për të kryer autopsi dhe për të identifikuar të vdekurit duke përdorur gjurmët e gishtërinjve dhe ADN-në.
Aksidenti ndodhi të mërkurën kur një tren me shpejtësi të lartë Renfe goditi pjesën e pasme të një treni të palëvizshëm Iryo pranë qytetit Urda në provincën Toledo. Ministri i Transportit Oscar Puente tha se një defekt në sistemin automatik të mbrojtjes së trenave kishte bërë që trenat të ndalonin përpara se një kontrollor të autorizonte trenin Renfe të rifillonte shpejtësinë normale.
Në janar, një tjetër aksident në të njëjtën linjë treni me shpejtësi të lartë, që lidh Madridin me Seviljen, vrau 46 persona.
Duke folur në forumin “Bota në Përparim” të hënën, kryeministri Pedro Sanchez tha se hetuesit e pavarur dhe gjykatat do të kenë burimet e nevojshme për të përcaktuar se çfarë ka ndodhur.
“Detyrimi ynë kryesor si qeveri e Spanjës është të rivendosim besimin e shkatërruar të publikut në hekurudhat me shpejtësi të lartë sa më shpejt të jetë e mundur, çfarëdo që të jetë e nevojshme”, tha ai.
The post Spanja identifikon 66 nga 69 viktimat e aksidentit vdekjeprurës të 2 trenave me shpejtësi të lartë appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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