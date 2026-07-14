Spanja është finalistja e parë e Botërorit 2026, kjo pas fitores 0-2 ndaj Francës në Dallas.
Gjysmëfinalja, e cila premtoi spektakël, nisi me ritëm të lartë nga të besuarit e De La Fuentes, të cilët arritën të fitonin një penallti me Yamal, e cila u shndërrua në gol nga Oyarzabal në minutën e 22’.
“Gjelat” u munduan të gjenin golin e barazimit, por mbrojtja e “La Roja”-s ishte e pathyeshme.
Ekipi i Deschamps provoi sërish për të rihapur lojën, por tentativat e Mbappe nuk shkuan në rrjetë.
Kështu Spanja bëhet finalistja e parë e Botërorit dhe në Nju Jork do të presë fituesin e sfidës Angli-Argjentinë.
Franca nga ana tjetër humb rastin për të arritur finalen e tretë radhazi, ndërsa do të luajë një ndeshje me zemër të thyer për vendin e tretë dhe të katërt të shtunën e 18 korrikut.
REZULTATI:
Francë 0-2 Spanjë
Oyarzabal (P) 22′, Porro 58′
NGJARJET KRYESORE:
90+7′ Mbyllet ndeshja me fitoren 0-2 të Spanjës!
90+5′ Dembele godet nga distanca, por Unai Simon arrin ta ndalë.
90′ Akordohen 7 minuta shtesë.
89′ Mbappe provon nga goditja e dënimit, me topin që shkon mbi kuadrat.
78′ Ferran Torres godet me kokë, por topi përfundon jashtë.
67′ Mbappe godet në hyrje të zonës, por tentativa e tij përfundon jashtë kuadratit.
58′ Goool Spanja 0-2/ Porro merr një top në zonë dhe i vetëm përballë Maignan tund rrjetën. (Video)
46′ Nis pjesa e dytë!
45+7′ Mbyllet pjesa e parë!
45′ Akordohen 6 minuta shtesë.
22′ Goool Spanja 0-1/ Oyarzabal nuk gabon nga pika e bardhë e penalltisë. (Video)
20′ Penallti për Spanjën! Yamal pengohet në zonë nga Digne dhe gjyqtari akordon 11-metërsh. (Video)
1′ Nis dueli në Dallas!
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