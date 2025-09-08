Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka zbardhur takimet që zhvilloi kreu i saj, Altin Dumani më 2 dhe 3 shtator në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai pati disa takime të nivelit të lartë gjatë vizitës zyrtare në Uashington.
Mes tyre ishin përfaqësues të Departamentit të Shtetit, të Drejtësisë dhe FBI-së. Në fokus ka qenë bashkëpunimi mes SPAK dhe agjencive amerikane për goditjen e organizatave ndërkombëtare kriminale.
“Gjatë takimeve me zyrtarë të Departamentit të Shtetit, Departamentit të Drejtësisë dhe Byrosë Federale të Hetimit (FBI) u diskutua mbi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë mes SPAK dhe agjencive ligjzbatuese amerikane për të goditur organizatat ndërkombëtare kriminale, për të ndaluar trafikun e paligjshëm të lëndëve narkotike dhe pastrimin e parave. Dumani shprehu mirënjohjen e tij për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara dhe theksoi rëndësinë e këtij partneriteti strategjik”, njoftoi SPAK.
Ndërkohë edhe më 26 deri më 28 gusht, dumani ka qenë në Nashville ku ka marrë pjesë në një konferencë për zbatimin e ligjit për narkotikët me ftesë të DEA-s, Agjencisë Amerikane Kundër Narkotikëve (DEA).
Dumani u takua me administratorin e saj, Terrance Cole ku u vlerësua bashkëpunimi ekzistues në luftën kundër trafikut ndërkombëtar të narkotikëve dhe rëndësia e vazhdimit dhe zgjerimit të tij në të ardhmen.
“Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme pati takime edhe me drejtues të agjencive të rëndësishme të zbatimit të ligjit të vendeve pjesëmarrëse në konference, me të cilët diskutoi mundësinë e krijimit të urave të komunikimit si edhe forcimin e marrëdhënieve ekzistuese, për të luftuar trafikun ndërkombëtar të narkotikëve”, njoftoi SPAK.
Konferenca e titulluar, “Uniteti global për një të ardhme më të sigurt: Forcimi i aleancave kundër krimit transnacional” , u përshëndet nga Prokurorja e Përgjithshme e Shteteve të Bashkuara, Pamela J. Bondi.
Leave a Reply