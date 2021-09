Nga Artur Ajazi

Shqiptarët menduan dhe besuan,(por edhe nuk u zhgënjyen) se nga krijimi i Strukturës së Posaçme Anti-Korrupsion, do të vihen në vend padrejtësitë 30 vjeçare të politikës dhe qeveritarëve. Ata besojnë dhe janë shpresëplotë se, ata që qysh nga 1992 nisën të vjedhin, shkrijnë dhe shesin për skrap mallin e popullit dhe mbushën xhepat duke u bërë milionerë, dhe që vazhduan të vjedhin, do të marrin dënimin e duhur.Në klasën politike shqiptare, ka sot një shtresë të konsiderueshme milionerësh, si askund tjetër në vendet postkomuniste.

Askush nuk e kishte menduar se, pas ndryshimit të sistemit (ku “demokratët” u turrën si bisha për kafetë e Nexhmijes) do të krijohej klasa e milionerëve të rinj. Ata që erdhën në pushtet pas Marsit të 1992, dhe që ikën me turp në 1997 me revolta popullore, kishin qenë “ustallarë” të vjedhjeve, zhvatjeve, shkatërrimit, dhe veseve më të shëmtuara të pushtetit. U shit dhe shkri flota detare, u shitën dhe shkrinë avionët, tanke, armë dhe municione, u shkatërruan me urdhër uzina, fabrika dhe kombinate, u vodhën depot, thesari dhe tunelet e vendit, u shitën pasuritë, u përvetësuan troje dhe toka në male, fusha dhe bregdet.

Ç’nuk ju bë këtij populli, këtij vendi, aq sa përfituesit e miliona dollarëve dhe eurove, sot kanë biznese në pothuajse çdo vend të Europës. Babëzia u shtri edhe në “bazë”, ku u ngrit me shpejtësi rrufe, “klasa militante” e milionerëve të atyre që ishin kryetarë komunash dhe bashkish, ish-ministra dhe zv/ministra, dhe që sot e kësaj dite bredhin kapardisur majë makinave dhe avionëve, pa u hyrë gjembi në këmbë. Ndryshimi nisi pas 2013. Ndryshimin e kërkoi dhe realizoi Edi Rama. Askush nuk mund të thotë asnjë çerek fjale, kundër këtij konstatimi. Reforma në drejtësi ishte fitore e tij, Vettingu ishte këmbëngulje e tij, ngritja e SPAK-ut, gjithashtu ishte një sukses i tij, dhe padyshim duke patur përkrahjen dhe mbështetjen amerikane. Fillimi ishte disi kaotik, disi i vështirë, pasi askush nuk e mendonte se “peshku i madh”, lubia e pushtetit dhe parasë, dhe shefi i të panginjurve me pasuri, do të binte në “rrjetën e amerikanëve”, që prej vitesh i kishin pergatitur dosjen e zezë.

Tanimë është rradha e SPAK-ut, dhe askujt tjetër ti tregojë vendin atij dhe atyre pas tij,por edhe tu prezantojë shqiptarëve “kryedemokratin e lirisë dhe demokracisë”, siç ka qenë në realitet. Ti tregojë shqiptarëve, bëmat, mëkatet dhe krimet e çdo kolori, të një njeriu dhe klanit të tij, që kanë drejtuar shtetin dhe partinë, përmes një bande hajdutësh dhe të inkriminuarish. Askush deri më sot, asnjë gjykatë apo prokurori, nuk ka dhënë drejtësi për vjedhjet e pasurive, për shitjet e hidrokarbureve shqiptare Serbisë gjatë viteve të luftës në ish-Jugosllavi, askush deri më sot nuk hetoi dhe dënoi dhunuesit dhe vrasësit e revoltave të fajdeve, dhunuesit e zgjedhjeve të 26 Majit 1996, nxitësit e përçarjes krahinore mes shqiptarëve, askush nuk dha drejtësi për 26 të vrarët e Gërdecit, për 21 Janarin, askush nuk u ka prekur fijen e parave, atyre që kanë vila dhe pasuri në Europë dhe deri në SHBA, të blera me taksa shqiptarësh.

Drejtësia më parë duhet të kalojë nga SPAK, si e vetmja strukturë ligjitimi, e reformuar, e pergatitur dhe perfeksionuar, në përballjen me “peshkaqenët” e korrupsionit dhe krimit shtetëror. Ka ardhur koha, që askush nuk duhet t’ja hedhë duke tundur mandatin, postin, apo dhe turrën e parave të vjedhura. Ka ardhur koha që qelitë e ftohta, të mbushen jo me vjedhës celularësh çorapegrisur,por me hajdutë pronash dhe milionash të këtij populli kaq bujar. Eshtë një premtim i dhënë nga Edi Rama, që ka nisur të bëhet realitet, “drejtësi dhe barazi para ligjit për çdo politikan dhe pushtetar që ka konsumuar vepra të rënda penale”.