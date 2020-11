Juristi Romeo Kara, i cili zbardhi aferen gati 500 milione euroshe te CEZ dhe DIA , kerkon nga SPAK qe të verifikojë së pari pasuritë e të gjithë kryeministrave dhe presidentëve të 30 viteve të fundit, duke filluar me Metën dhe Berishën.

Ai akuzon se jane bere levizje e transferta parash nga kompanite e regjistruara ne zonat off-shore, pronaret e vertete sipas tij, jane ish pushtetare te larte qe pastrojne parate e pista.

Postimi i plotë i Kara:

SPAK-u ka bere shume mire qe po verifikon pasurite e nje deputeti socialist dhe une sugjeroj qe SPAK-u duhet t’a kape demin prej briresh dhe të verifikoje sa me shpejt perpara zgjedhjeve pasurite e Rames, Bashes, Monikes dhe të gjithe kryetareve te partive politike qe do te garojne në zgjedhjet e 25 prillit 2021.

Po keshtu SPAK-u duhet të verifikoje si hap i pare pasurite e te gjithe kryeministrave dhe presidenteve te 30-viteve te fundit, duke filluar me Meten dhe Berishen.

SPAK-u duhet të investigoje cdo kontrate investimesh publike qe eshte lidhur me kompanite e regjistruara në zonat off-shore si dhe transaksionet neper bankat off-shore, duke zbardhur pronaret e vertete të ketyre kompanive, për të cilat flitet se zoterohen nga pushtetare dhe ishpushtetare të cilet pastrojne dhe riqarkullojne parate e korrupsionit dhe trafiqeve me ane të ketyre kompanive.

SPAK-u duhet të verifikoje të gjitha bizneset e superkrimineleve të dyshuar dhe akuzuar për dhjetera vrasje qe zoterojne sot kompani të fuqishme në treg.

SPAK-u duhet të verifikoje pasurite e ishkryetareve dhe kryetareve të bashkive qe sot zoterojne pasuri perrallore.

SPAK-u duhet të verifikoje pasurite e pronareve te televizioneve gjobvenes te cilet jane padyshim aktore në tragjedine shqiptare.

/a.r