Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta janë “misionarë dhe kusarë”, që u shërbejnë interesave të Serbisë, Rusisë dhe Greqisë.

Kështu u shpreh avokati i njohur Idajet Beqiri, në emisionin “Ora e Fundit” në ABC News. Ai theksoi se Sali Berisha është agjent i rekrutuar nga shërbimet e Serbisë dhe punon kundër interesave kombëtare.

“Ata nuk kanë turp dhe as nuk skuqen as nuk verdhen, sepse turpi nuk skuqet. Ne kemi të bëjmë me një absurd të madh në Shqipëri dhe kjo ndodh vetëm në Shqipëri, që konkurrimi për në 11 maj, nuk e bëjnë forcat politike qe të jenë shqiptarë dh. Janë shqipfolës, por nuk janë shqiptarë, Berisha dhe Meta përfaqësojnë realisht një grupim, që unë do ta quaja misionarë dhe kusarë. Kur them misionarë të Rusisë, Serbisë dhe Greqisë. Janë bërë bashkë dhe thonë do fitojnë. Po konkurrojnë partitë serbo-ruso-grekët kundër shqiptarëve”, tha ai.

Ai theksoi se Meta dhe Berisha kanë mbi 12 miliardë euro pasuri. Sipas tij, Meta ka blerë një minierë ari në Kongo si dhe i janë zbuluar pasuri në Londër dhe një bllok pallatesh me 12 godina në Bukuresht të Rumanisë.

“Kanë dalë 51 asete të Metës që ka në Angli dhe vende të tjera. Në Bukuresht ka bërë 12 godina. Ilir Metën nuk po i sekuestron vilën në Lalëz, jo vetëm këtu, nuk shkojnë tek te tjerat. Meta dhe Berisha kanë pasuri 12 miliardë euro. SPAK duhet të veprojë”, tha ai.

Ai pohoi se strategu i fushatës së PD për 11 majin, Chris LaCivita paguhet nga paratë e pista të Sali Berishës.

“SHBA s’mund t’i heqë non gratën Sali Berishës. La Civita po mbahet me paratë të pista të Sali Berishës. Para serbe, greke, ruse janë futur vazhdimisht dhe vazhdojnë të futen”, tha ai.

Avokati shtoi se Sali Berisha bashkë me tre persona të tjerë vendosën të shkatërrojnë industrinë shqiptare dhe për këtë kamë marrë një shpërblim prej 17 milionë dollarë në ambasadën e Serbisë në Francë.

“Sali Berisha, Azem Hajdari, Ali Spahia dhe Pjetër Arbnori, në 1994, pasi nxori Berisha vendimin që doli të hidheshin për skrap mbi 200 fabrika, Shkriu industrinë shqiptare. Ne i kishim hekurudhat, Pse i shkatërruan hekurudhat? Për këtë, kjo katërshe ka marrë 17 milionë dollarë, në ambasadën e Serbisë në Francë”, tha ai.