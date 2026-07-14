Ish-kryetari i Bashkisë së Divjakës Fredi Kokoneshi është marrë i pandehur nga SPAK sot në 14 korrik.
Siç raporton gazetarja e Klan News Glidona Daci, Kokoneshi akuzohet për shpërdorim detyrë, e kryer në bashkëpunim.
Për të njëjtën vepër penale janë marrë të pandehur edhe Dorjan Spaho, Andi Bullari dhe Ledio Xharo.
Bëhet me dije se zyrtarët e Bashkisë Divjakë kanë kryer veprime të paligjshme gjatë procedurës të dhënies me qira të disa pasurive, që janë përdorur për impiante diellore me afat shfrytëzimi për 10 vite.
Pasuritë e paluajshme të përdorura për impiante diellore, në ASHK ishin regjistruar si tokë bujqësore.
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