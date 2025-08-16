Lidhur me hetimet që po kryhen për aferën e ‘Eco Parkut’ në Durrës, SPAK ka marrë dhjetë ditë më parë dëshminë e ish deputetit socialist, Alqi Bllako.
Ish-deputeti është pyetur në cilësinë e drejtorit të AKUM. Sipas burimeve mediatike, ai është marrë në pyetje për më shumë se tre orë.
Në vitin 2019 qeveria vendosi të mbyllë landfillin e Porto Romanos dhe të ndërtojë ‘Eko Parkun’.
Në tetor të po atij viti, AKUM e shpalli tenderin dhe e anuloi më vonë. Qeveria mori vendim që tenderi të bëhej me negocim të drejtpërdrejtë.
Tenderi me vlerë 18.5 mln euro iu dha kompanisë ‘De Mare’ dhe ‘Victoria Invest’.
Bllako ndodhet në paraburgimin e Durrësit, ndërkohë që është pyetur disa herë për këtë çështje.
