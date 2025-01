Kreu i LZHK, Dashamir Shehi deklaroi në studion e Quo Vadis se arsyeja pse forca politike që ai drejton nuk bëri koalicion me PD-në e Sali Berishës është për shkak të SPAK.

Shehi tha se SPAK është i vetmi institucion që po i kthen shpresën këtij vendi dhe se asnjë forcë politike nuk mund të përdoret për halle dhe interesa personale.

Pjesë nga biseda:

Gazetarja: Keni kriter përjashtues?

Shehi: Ne na bashkojnë dy gjëra të gjithë opozitarëve. Na bashkon lufta kundër autokracisë së Ramës dhe korrupsionit të PS. Brenda grupit tonë këta ranë dakord me Ramën, që të mbyllin listën. Dje dëgjova dhe një lajm të hidhur që nuk duan të bëjnë as zvotim elektronik, duan të na lënë në dorë të këtyre. Na ndan edhe raporti me drejtësinë e re, na ndan çështja me SPAK, se ëhstë i vetmi që ka bërë diçka. Këta janë kundër i thonë organizatë kriminale. E treta është përqasja me komunitetin ndërkombëtar. Jemi parti të qendrës së djathtë, njëjherë e një kohë ishim miq me SHBA, tani opozita për hallet e veta po mban në shpinë të gjithë. Pastaj programi për bujqësinë, e rrogat po ti mbledhësh nga PS deri te ekstremi më i djathtë janë aty aty.