Më shumë se një vit nga regjistrimi i procedimit penal, SPAK ka thelluar dhe intensifikuar hetimet për deputetin e Partisë Demokratike, Flamur Noka, i cili dyshohet për fshehje pasurie, pastrim parash dhe shpërdorim detyre.
Përpos hetimit pasuror, ku Noka dyshohet se ka fshehur një vilë në Gjirin e Lalzit, deputeti i PD po hetohet për veprimtarinë e paligjshme gjatë kohës kur ishte drejtor i Bordit të Entit Kombëtar të Banesave (viti 2008), ku duke përdorur funksionin publik u dha katër banesa nga fondi i të pastrehëve në qytetin e Sarandës familjarëve të tij, dy vëllzerve që jetonin në Belgjikë, gruas së vëllait dhe motrës që jeton në Kamëz.
Prapaskena mëson se SPAK i ka kërkuar Ministrisë së Brendshme të gjithë praktikën e shpërndarjes së banesave për të pastrehët gjatë kohës kur Flamur Noka ishte kryetar i Bordit të Entit Kombëtar të Banesave. Gjithashtu, BKH po heton mënyrën dhe rrethanat se si familjarët e Flamur Nokës u bënë pronarë të banesave të të pastrehëve si dhe rolin e Nokës. Sipas burimeve, do të pyeten familjarët përfitues të Nokës, anëtarët e Bordit të EKB-së dhe kryetari i entit në atë kohë.
Si u emërua Noka në EKB
Në vitin 2006, 16 vjet pas nisjes së studimeve, Flamur Noka, aktualisht sekretar i Përgjithshëm i PD-së, shkruan se është specializuar si mjek onkolog pranë QSUT.
Në vend që të punonte si mjekt onkolog, çuditërisht, në 31 mars të vitit 2006, Lulzim Basha, në atë kohë ministër i Brendshëm, emëron Flamur Nokën anëtar të Këshillit Drejtues të Entit Kombëtar të Banesave.
Në 30 shtator 2009, Sokol Olldashi, në atë kohë ministër i Transporteve, shkarkon Flamur Nokën si anëtar i Këshillit Drejtues të Entit Kombëtar të Banesave, pasi Noka ishte zgjedhur deputet. Duket se Noka nuk synonte thjeshtë të merrte një rrogë te Enti Kombëtar i Banesave.
Një muaj pasi largohet nga EKB, në 1 nëntor 2009, Flamur Noka përfiton një kredi 50 mijë euro me zero interes si i pastrehë nga Enti Kombëtar i Banesave, duke blerë një apartament me sipërfaqe 83.7 m2 në ish Bllok.
Tre vjet më vonë, Noka, apartamentin që bleu rreth 50 mijë euro në ish Bllok (kati 8, pallat i vjetër) me kredinë si i pastrehë, e shet për 180 mijë euro.
Me këto 180 mijë euro, Noka blen 260 m2 apartament dhe garazh në zonën më të shtrenjtë të Tiranës, te Liqeni, kur në fakt vlera është 4-5 herë më e lartë. Nga manovra me shitjen e apartamentit 83 m3 në katin e 8, duke blerë një pasuri me vlerë rreth 1 milionë euro, Nokës i teprojnë edhe 6.4 mijë euro.
Pra ka blerë me 800 euro m2 në zonën më të shtrenjtë të Tiranës, kati II, ndërsa ka shitur me 2.1 mijë euro m2, në një zonë më të lirë, kati 8. (Shtëpia e Mulit te Liqeni, bashkë me garazhin dopio, kushton rreth 1 milionë euro).
Për tre vite, Flamur Noka, falë shfrytëzimit të pushtetit, nga i pastrehë bëhet me pasuri rreth 1 milionë euro.
Banesa për familjarët e tij
Flamur nuk ka menduar për t’u pasuruar vetëm vetë, duke abuzuar me pushtetin, por edhe familjarët e tij si anëtar dhe më pas si kryetar i Bordit të Entit Kombëtar të Banesave.
Kjo është një listë zyrtare me 73 persona, të cilët kanë përfituar banesa si të pastrehë në Sarandë nga Enti Kombëtar i Banesave.
Mes përfituesve rezulton edhe shtetësja Lule Basha, e cila është motra e Flamur Nokës. Lidhja e vetme e zonjës me qytetin e Sarandës duket se është vetëm pozita e vëllait në Enti Kombëtar të Banesave, ent të cilin duket se e ka përdorur për përfitime të paligjshme personale dhe familjare.
Mes përfituesve të apartamenteve në Sarandë nga Enti Kombëtar i Banesave, rezultojnë edhe Lulzim dhe Mevlan Noka, të cilët raportohet se janë vëllezërit e Flamur Nokës. Mes përfituesve të banesave është edhe një shtetase belge, Luçinda Faket, e cila raportohet se është bashkëshortja e vëllait të Flamur Nokës. Pikërisht këto fakte të abuzimit me pushtetin për pêrfitime të kundraligjshme personale/familjare po hetohen nga SPAK.(Prapaskena)
