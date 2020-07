Sekretari i përgjithshëm i PD-së, Gazment Bardhi ka reaguar për arrestimin e komisionerëve në Durrës për krimin zgjedhor, duke fajësuar qeverinë dhe Edi Ramën.

Edhe pse mes 21 komisionerëve të akuzuar, 14 prej tyre janë të PD, LSI dhe PR, Bardhi thotë se komisionerët u kërcënuan dhe nuk janë ata koka.

Ai thekson se manipulimi i zgjedhjeve të 2017 kërkon drejtësi dhe ndëshkim dhe për këtë duhet filluar nga koka dhe jo nga bishti.

“Dosja 339 është krimi shtetëror, në të cilin Edi Rama vodhi dhe bleu zgjedhjet e vitit 2017 me krimin e organizuar. Dosja 339 është Vangjush Dako, është banda e Avdylajve, janë trafikantët ndërkombëtarë të drogës, është Edi Rama, që ata zgjodhën me blerje votash dhe me kërcënime.

Për këtë krim, që vazhdon të mbajë peng vendin, akoma nuk është bërë drejtësi. Vangjush Dako, i shpallur non grata nga SHBA, vazhdon të jetë i lirë, nën mbrojtjen e Edi Ramës. Të tjerë njerëz të afërt të Edi Ramës vazhdojnë të mos hetohen për lidhjet me trafikantët e drogës që blenë zgjedhjet për Edi Ramën në Durrës, Kavajë, Shijak, Lezhë etj.

SPAK duhet të veprojë në mënyrë të plotë dhe të mos fshihet pas gishtit. Manipulimi i zgjedhjeve të 2017 kërkon drejtësi dhe ndëshkim, duke filluar nga koka dhe jo nga bishti. Blerja e votave, bashkëpunimi me krimin e organizuar në zgjedhje, kërcënimi i votuesve dhe komisionerëve, presioni ndaj administratës publike, janë krime që presin drejtësi. Kur do të urdhërohet arrestimi për këto fakte flagrante, që i ka dëgjuar e gjithë bota dhe që presin drejtësi prej 3 vitesh?” shkruan ai.

/e.rr