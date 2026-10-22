Prokuroria e Posaçme (SPAK) ka sekuestruar pasuri me vlerë totale 77 milionë lekë, në kuadër të një hetimi për trafik narkotikësh dhe pastrim parash.
Sipas njoftimit zyrtar, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë caktoi sekuestro preventive mbi pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme në emër të Franc Çopjas dhe Ardian Çelës, emra të njohur në botën e krimit në Shqipëri.
Pasuritë e sekuestruara përfshijnë një tokë arë me sipërfaqe 2 mijë m² në Sharrë, Tiranë, si dhe 100% të kuotave të një shoqërie tregtare me seli te rruga e Dibrës në Tiranë. Në pronësi të kësaj kompanie janë gjithashtu 25 automjete, konkretisht 24 automjete të markës Volkswagen, si dhe një automjet Toyota.
Hetimi për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash
Sekuestrimi i pasurive është kryer në kuadër të procedimit penal që përfshin veprat penale të trafikut të lëndëve narkotike, pastrimit të produkteve të veprës penale, grupit të strukturuar kriminal dhe kryerjes së veprave penale nga organizata kriminale.
SPAK ka zbuluar një organizatë kriminale me shtrirje të gjerë ndërkombëtare, e cila bashkëpunonte me grupe të tjera kriminale për transportimin e lëndëve narkotike drejt porteve europiane.
Fitimet nga aktiviteti kriminal dyshohet se investoheshin në prona dhe biznese, brenda dhe jashtë vendit tonë.
Hetimet janë zhvilluar në bashkëpunim me EUROPOL-in dhe autoritetet e Belgjikës, Francës, Holandës, Gjermanisë dhe Italisë. Ato janë bazuar edhe në analizën e komunikimeve të enkriptuara në platformën SkyECC.
Nga hetimet janë zbuluar dërgesa shumëtonëshe kokaine nga Amerika Latine drejt porteve kryesore të Bashkimit Europian, përfshirë Hamburgun dhe Anversën. Gjithashtu, janë dokumentuar rolet e personave të dyshuar dhe lëvizjet e parave të përfituara nga aktiviteti kriminal.
Në kuadër të këtij procedimi penal janë caktuar masa sigurimi personal ndaj 16 personave. Hetimi pasuror ka identifikuar pasuri që dyshohet se burojnë nga veprimtaria kriminale dhe që janë regjistruar në emër të personave nën hetim dhe familjarëve të tyre.
Duhet theksuar se Franc Çopja ndodhet në burg në Belgjikë për llogari të autoriteteve të huaja. Në këtë shtet ai u ekstradua nga Dubai ndërsa i vëllai i tij, Hajdar Çopja, vijon të ndodhet në Dubai. SPAK i akuzon ata për 4 atentate me 6 viktima dhe trafik ndërkombëtar droge.
Një sërë sekuestrimesh janë kryer edhe më herët, për pasuri në emrin e tyre, mes tyre, një pikë agroturizmi, 1 milion euro cash dhe 10 milion dollarë në kriptovaluta.
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