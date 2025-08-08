Gazetarja Etleva Delia thotë se organizata kriminale, që u godit nga SPAK për trafikun e kokainës, kishte drejtues jo vetëm Franc Çopjan, por edhe Ervin Çelën, tashmë i arrestuar.
Në një intervistë për “Tirana Live” në ABC News, Delia u shpreh se kjo organizatë kishte gjeneruar miliarda euro të ardhura.
Delia shtoi se ky grup kriminal trafikonte sasi të mëdha droge në periudhë të shkurtër kohe
“Një organizatë kompakte, lëvizte shuma të mëdha parash. Kishte mundësi të trafikonte sasi të mëdha droge në periudhë të shkurtër kohe. Emri i Franc Çopjas është lakuar fillimisht nga drejtësia belge. Ai u ekstradua nga Dubai në fund të vitit 2023. Nga këto të dhëna, e reja del nga zhvillimi dhe çfarë kanë zbuluar nga bisedat në aplikacionin Sky. Franc Çopja nuk ka qenë i vetëm, por ka pasur bashkëdrejtues Ervin Çelën, i cili ndodhet në burg. Kishin bashkëpunim të ngushtë me njëri-tjetrin. Kanë qenë 28 ton kokainë, me vlerë 1.5-3.5 miliard euro. Paratë i sillnin në Shqipëri përmes autobusëve. Sasia bën diferencën, ka sasi më të madhe. Janë vendosur 16 masa sigurie.”, theksoi ajo.
