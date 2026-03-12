Deputeti i PS-së, Ardit Bido, në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, u shpreh se nuk ishte i shqetësuar për reagimet e ndërkombëtare, sot pasi PS vendosi të rrëzojë kërkesën e SPAK për t’ia hequr imunitetin deputetes Belinda Balluku. Bido u shpreh se reforma në drejtësi nuk duhet preket, ndryshe nga PD-ja që bëri thirrje kundër SPAK-ut.
“SPAK-u është një pasuri kombëtare, në mendimin tim, domosdoshmëri e kohës dhe e të ardhmes së Shqipërisë, sepse do të ndikojë te pandëshkueshmëria dhe për një shoqëri më të mirë për ne dhe fëmijët tanë.
Reforma në drejtësi jo vetëm që ka patur si lokomotivë PS dhe Edi Ramën, por edhe mbështetjen kryesore e ka nga PS, sepse jo më larg se në zgjedhjet e kaluara, PD kishte në platformën e vet rrëzimin dhe ndryshimin e kësaj reforme në drejtësi.
Unë jam komod me reagimin e ambasadave, sepse shqetësimi i ambasadave është edhe i imi, i yni se reforma në drejtësi nuk duhet të ceket, se nëse do të vijoni me cenimin e reformës në drejtësi kjo është vija jonë e kuqe në raportet tona. Nuk shoh as në deklarata, as në prapaskenë ndërhyrje te reforma në drejtësi. Unë shoh shqetësim më tepër se ka ndërhyrje të reforma në drejtësi.
Nëse këto vende të BE-së do të kishin diçka me Belinda Ballukun kanë instrumenta si shpallja “non grata”, vendosja te lista e zezë. Nëse do të ishte një vijë e kuqe që ndikon në negociata, ne jemi duke i zhvilluar edhe në këto çaste negociatat, duke miratuar ligjet e dakordësuar me BE, do të kishim atje një ndërprerje.
Leximi im është një shqetësim i SPAK-ut se mos kjo ngjarje do të ishte një ndërhyrje e mazhorancës në systemin e drejtësisë me opozitën në systemin e drejtësisë.
Që këtu unë jam komod se e di që nuk është e tillë. Në rastin konkret ka një mbrojtje të një ndividi që mua më duket parimor.
Vendimi sot a e ndalon hetimin? Jo. A e ndalon gjykimin? Jo. A e ndalon dënimin? Jo.”, u shpreh Bido.
