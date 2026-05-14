Ish-drejtoresha e AKSHI Mirlinda Karçanaj, për herë të parë këtë të enjte ka folur në Top Story, pas hetimeve të SPAK ndaj saj dhe akuzat për abuzime me tendera dhe ndryshimit të masës nga arrest me burg, në arrest shtëpie.
E pyetur për përgjegjësitë që ajo ka, Karçanaj tha se përgjegjësia administrative nga ajo penale janë të ndryshme.
“Përgjegjësia administrative e drejtuesit të institucionit është të sigurojë mbarëvajtjen e punës, por nuk mund të shndërrohet në përgjegjësi penale… përgjegjësia administrative dhe penale janë të ndryshme.
Është individuale përgjegjësia dhe kushdo që e ka bërë këtë shkelje duhet të mbajë përgjegjësi penale.
Përgjegjësia administrative është pjesë e punës së drejtimit të një institucioni. Ka përgjegjësi për t’u siguruar që proceset ndodhin dhe hallkat kryejnë punët e tyre.
Por nuk mund të ketë përgjegjësi se një hallkë e caktuar mund të ketë shkelur ligin”, u shpreh ajo.
E pyetur për hetimet nga SPAK, ajo deklaroi: Si shumë qytetarë para se të më kthehej bota përmbys e kam parë SPAK me admirim, edhe pse sot e kam mbi kurriz si as në ëndrrat e mia më të këqija, por nuk dua të besoj se nuk do jenë të drejtë pasi të më pyesin dhe të më dëgjojnë dhe hetime të bëhen me dokumente dhe jo video të shkëputura totalisht nga konteksti.
