Nga Mero Baze

Gjykata e Romës ka vendosur të marrë të pandehur ish-senatorin Sergio De Gregorio dhe 8 bashkëpunëtorë të tij, të përfshirë në një aferë të pastrimit të parave dhe financimit të një “grushti shteti” në Shqipëri në pranverën e vitit 2017, duke prodhuar përmes një operacioni mediatiko- politik, një histori që synonte të krijonte trazira politike në Shqipëri.

Eshtë fjala për pranverën e vitit 2017, ditën kur Partia Demokratike vendosi të hyjë në çadër në Bulevarad, ndërsa këshilltari politik i Ilir Metës, Ilir Kulla, sipas dosjes së tribunalit të Romës, ka udhëtuar më 26 shkurt në Itali për të takuar ish-senatorin Sergio De Gregorio, i cili i ka dhuruar 30 mijë euro për operacionin mediatik në Shqipëri. Vetë senatori ka mbështetur përmes deklaratave të rreme një skandal që nuk ka ekzistuar kurrë.

Për të gjithë ata që e kanë harruar, bëhet fjalë për sajesën, që në Shqipëri kanë hyrë 1500 kamiona me lëndë toksike nga Italia, të cilat, sipas Berishës po varroseshin në minierat e Pukës. Pastaj një sërë palaçosh të përfshirë në këtë operacion, si “aktivistë” me qira për çdo protestë, si Sazan Guri, Besian Pesha etj, dilnin në çadër dhe mbanin fjalime në krah të Lulzim Bashës, se si Edi Rama kishte bërë një ligj për plehrat pikërisht për të futur këta 1500 kamionat me lëndë toksike.

Gazetari Carlo Bollino ishte i vetmi që i hyri seriozisht me fakte dhe e çmontoi këtë lajm të rremë, por siç ndodh në Shqipëri, ai u relativizua nga politika, që e kishte projekt prodhimin e një skenari për destabilizim politik.

Tani e vërteta po zbardhet nga Gjykata e Romës. Lajmi i rremë për 1500 kamiona me mbetje të rrezikshme që gjoja u futën në Shqipëri, është një shembull perfekt për manuale gazetarie në literaturën ndërkombëtare të “Fake News”, ku politikanë nga Shqipëria, Italia, Greqia dhe Gruevski në Maqedoni, mbështesnin me deklarata politike fakte të sajuara për destabilizim politik.

E gjitha kjo, mbështetej me cinizëm tek suksesi dhe ndjeshmëria që patën protestat kundër armëve kimike që SHBA donte t’i sillte në Shqipëri më 2013. Duke parë atë ndjeshmëri, skenari i destablizimit u bazua pikërisht në një subjekt të tillë.

Në atë kohë, përveç “syrit” të familjes Berisha, mediet e tjera në Shqipëri u përmbajtën në shpërndarjen e këtij lajmi të rremë. Por Prokuroria e Durrësit, nën ndikimin e Adriatik Llallës dhe Berishës, hapi dhe hetime për lajmin e rremë, për t’i dhënë besueshmëri dhe seriozitet gjithë operacionit.

Tani është e qartë dhe e thjeshtë. SPAK duhet të hapë urgjent dosjen e këtij lajmi të rremë, të thërrasë një nga një politikanët e përfshirë në këtë histori, dhe natyrisht, duke përdorur dhe përgjimet e policisë italiane, që nxjerrin të zbuluar gjithë skenarin.

Për fat, këshilltari i presidentit Ilir Meta rezulton në dosjen e Gjykatës së Romës me plot hollësira rreth këtij operacioni. Minimalisht ai duhet të merret i pandehur në cilësinë e personit që ka pasur dijeni.

Presidenti i Republikës, i cili ndërkohë që fuste PD në çadër, vetë merrte mandatin si president dhe përgatiste skenarë destabilizimi, duhet po ashtu të hetohet nga Komisioni Parlamentar për shkarkimin e tij, edhe për këtë rast.

Gazeta TemA disponon dosjen e Gjykatës së Romës me 66 faqe për këtë çështje, e cila provon se kjo histori nuk është çështje gazetash apo portalesh anonimë, siç ishte historia e 1500 kamionave, por është çështje penale e regjistruar për t’u gjykuar në Itali.

Dhe ne nuk kemi luksin, që Roma të hetojë një skandal për destabilizim në Shqipëri, dhe ne të dëgjojmë njerëzit e kapur me presh në duar të kapardisen si gjeli majë plehut.