Edi Rama nuk e ka fare siklet apo problem kur do të heqë dikë nga kabineti qeveritar. Ndaj nuk ka asnjë lidhje me ministren e deritanishme të kultures. Kryeministrit i duhej një konceptim tjetër i kulturës si ministri, sikurse dhe e ekonomisë. Dhe njeri më adapt dhe me të zotin në mazhorancë se sa Blendi Gonxhja nuk ka sot për sot në Rilindje.