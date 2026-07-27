Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 11 persona të akuzuar si pjesë e disa grupeve të strukturuara kriminale që trafikonin sasi të mëdha lëndësh narkotike nga Holanda dhe Spanja drejt Finlandës.
Sipas SPAK, procedimi penal nr. 147/1 i vitit 2023 është ndarë nga dosja kryesore dhe është hetuar në kuadër të një Skuadre të Përbashkët Hetimore, ende aktive, të krijuar më 21 nëntor 2023 mes Prokurorisë së Posaçme shqiptare dhe autoriteteve të Policisë Kriminale të Finlandës.
Në bankën e të akuzuarve janë dërguar Besnik Spata, Ermelind Pupa (alias Ermelind Myzyri), Erind Agalliu (alias Erind Teneqexhiu), Geraldo Seferaj, Dorjan Luzaj, Kevin Qevani (alias Bojken Qevani), Toni Kota (alias Elton Tavani, alias Thoma Tavani, alias Toni Tavani), Eltion Myftari (alias Eltjon Miftari), Ledjon Hoxha, Altin Musta dhe Nikollaq Godo (alias Pavjol Gode).
Të pandehurit akuzohen për vepra penale si trafikim narkotikësh, prodhim dhe shitje narkotikësh, grup i strukturuar kriminal, kryerje të veprave penale nga organizata kriminale, ndërsa Nikollaq Godo akuzohet për moskallëzim krimi.
Sipas hetimeve, nga viti 2022 e në vijim, disa grupe kriminale të krijuara dhe të drejtuara nga shtetas shqiptarë kanë organizuar trafikun e sasive të mëdha të marihuanës, amfetaminës, kokainës, tabletave ekstazi dhe substancave të tjera narkotike drejt Finlandës. Më pas droga shpërndahej në qytete të ndryshme finlandeze përmes një rrjeti të organizuar shpërndarësish, me qëllim përfitimin e të ardhurave të paligjshme.
SPAK thekson se një karakteristikë e kësaj veprimtarie ishte bashkëpunimi mes disa grupeve kriminale shqiptare, të cilat bashkëvepronin edhe me organizata të tjera kriminale. Një pjesë e anëtarëve të këtyre grupeve janë arrestuar dhe dënuar më herët nga gjykatat finlandeze.
Gjatë hetimit janë përdorur metoda speciale, përfshirë përgjime telefonike, regjistrime të fshehta fotografike dhe filmike në vende publike, si dhe është zhvilluar shkëmbim në kohë reale i informacioneve dhe provave me Byronë Kombëtare të Hetimit të Finlandës.
Nga provat e administruara rezulton se grupet kriminale kanë realizuar një sërë episodesh trafiku dhe shitjeje droge në qytete të ndryshme të Finlandës.
Sipas dosjes, më 11 shkurt 2023 është shitur 1 kilogram amfetaminë në Vuosaari të Helsinkit, ndërsa më 1 mars 2023 është shitur një tjetër kilogram amfetaminë në Malmi dhe Helsinki.
Në periudhën 21 mars – 9 prill 2023, grupi ka marrë, transportuar dhe shitur 38 kilogramë amfetaminë, si edhe 5-6 kilogramë të tjerë në Porvoo.
SPAK dokumenton gjithashtu trafikimin dhe shitjen e sasive të konsiderueshme gjatë periudhës mars-shtator 2023, ku përfshihen 30 kilogramë kokainë, rreth 211 kilogramë amfetaminë dhe 50 kilogramë marihuanë.
Në një tjetër episod, gjatë periudhës dhjetor 2022 – mars 2023, janë trafikuar dhe shitur rreth 80 kilogramë amfetaminë në Turku, ndërsa një tjetër ngarkesë prej 30-50 kilogramësh mbeti në tentativë.
Hetimet kanë zbuluar edhe një tjetër aktivitet kriminal në Finlandë, ku janë trafikuar rreth 96 kilogramë amfetaminë, afro 14 kilogramë kokainë, mbi 1 600 tableta Oxydolor, tableta Buprenorfinë dhe flasterë Durogesic.
Një pjesë e rëndësishme e dosjes lidhet edhe me trafikimin përmes shërbimit postar të mbi 200 kilogramëve marihuanë nga Spanja drejt Finlandës gjatë periudhës prill-gusht 2024.
Gjithashtu, sipas SPAK, grupi ka siguruar dhe shpërndarë në Finlandë rreth 259 kilogramë kanabis, mbi 12 kilogramë kokainë, 9 777 tableta ekstazi, si dhe sasi të tjera narkotikësh në Helsinki, Espoo, Vantaa dhe qytete të tjera.
Në hetim kanë asistuar edhe Zyra e Oficerit Ndërlidhës të Vendeve Nordike për Shqipërinë dhe Kosovën, si dhe rrjeti @ON, i financuar nga Komisioni Europian dhe i drejtuar nga Drejtoria Italiane e Hetimit Antimafia (DIA).
NJOFTIMI I SPAK
SPAK dërgon në gjyq 11 persona për trafik ndërkombëtar narkotikësh drejt Finlandës
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka përfunduar hetimet paraprake dhe ka dërguar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë kërkesën për gjykimin e procedimit penal nr.147/1, të vitit 2023 në ngarkim të të pandehurve:
- Besnik Spata, i akuzuar për kryerjen e veprave penale: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, e kryer më shumë se një herë, në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283 paragrafi 2 dhe 28/4 të Kodit Penal; “Trafikim i narkotikëve”, e kryer më shumë se një herë në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283/a paragrafi 2 dhe 28/4 të Kodit Penal; “Grup i strukturuar kriminal”, kryer në formën e krijimit, organizimit ose drejtimit të një grupi të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 333/a paragrafi 1 i Kodit Penal; “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grup i strukturuar kriminal”, parashikuar nga pika 1 e nenit 334 të Kodit Penal.
- Ermelind Pupa (alias Ermelind Myzyri), i akuzuar për kryerjen e veprave penale: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, e kryer më shumë se një herë në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283 paragrafi 2 dhe 28/4 të Kodit Penal; “Trafikim i narkotikëve”, e kryer më shumë se një herë në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283/a paragrafi 2 dhe 28/4 të Kodit Penal; “Grup i strukturuar kriminal”, kryer në formën e krijimit, organizimit ose drejtimit të një grupi të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 333/a paragrafi 1 i Kodit Penal; “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga pika 1 e nenit 334 të Kodit Penal.
- Erind Agalliu (alias Erind Teneqexhiu), i akuzuar për kryerjen e veprave penale: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, e kryer më shumë se një herë në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283 paragrafi 2 dhe 28/4 të Kodit Penal; “Grup i strukturuar kriminal”, e kryer në formën e pjesëmarrjes, parashikuar nga neni 333/a paragrafi 2 i Kodit Penal; “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga pika 1 e nenit 334 të Kodit Penal.
- Geraldo Seferaj, i akuzuar për kryerjen e veprave penale: “Trafikim i narkotikëve”, e kryer më shumë se një herë në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283/a paragrafi 2 dhe 28/4 të Kodit Penal; “Grup i strukturuar kriminal”, kryer në formën e krijimit, organizimit ose drejtimit të një grupi të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 333/a paragrafi 1 i Kodit Penal; “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga pika 1 e nenit 334 të Kodit Penal.
- Dorjan Luzaj, i akuzuar për kryerjen e veprave penale të “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, e kryer më shumë se një herë në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283 paragrafi 2 dhe 28/4 të Kodit Penal; “Grup i strukturuar kriminal”, kryer në formën e krijimit, organizimit ose drejtimit të një grupi të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 333/a paragrafi 1 i Kodit Penal; “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grup i strukturuar kriminal”, parashikuar nga pika 1 e nenit 334 të Kodit Penal.
- Kevin Qevani (alias Bojken Qevani), i akuzuar për kryerjen e veprave penale: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283 paragrafi 1 dhe 28/4 të Kodit Penal; “Grup i strukturuar kriminal”, kryer në formën e krijimit, organizimit ose drejtimit të një grupi të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 333/a paragrafi 1 i Kodit Penal; “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga pika 1 e nenit 334 të Kodit Penal.
- Toni Kota (alias Elton Tavani, alias Thoma Tavani, alias Toni Tavani), i akuzuar për kryerjen e veprave penale: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283 paragrafi 1 dhe 28/4 të Kodit Penal; “Grup i strukturuar kriminal”, kryer në formën e krijimit, organizimit ose drejtimit të një grupi të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 333/a paragrafi 1 i Kodit Penal; “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga pika 1 e nenit 334 të Kodit Penal.
- Eltion Myftari (alias Eltjon Miftari), i akuzuar për kryerjen e veprave penale:“Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283 paragrafi 1 dhe 28/4 të Kodit Penal; “Grup i strukturuar kriminal”, kryer në formën e pjesëmarrjes, parashikuar nga neni 333/a paragrafi 2 i Kodit Penal;“Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga pika 1 e nenit 334 të Kodit Penal.
- Ledjon Hoxha, i akuzuar për kryerjen e veprave penale: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283 paragrafi 1 dhe 28/4 të Kodit Penal; “Grup i strukturuar kriminal”, kryer në formën e pjesëmarrjes, parashikuar nga neni 333/a paragrafi 2 i Kodit Penal; “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga pika 1 e nenit 334 të Kodit Penal.
- Altin Musta, i akuzuar për kryerjen e veprave penale: “Prodhim dhe shitja e narkotikëve”, e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283 paragrafi 1 dhe 28/4 të Kodit Penal; “Grup i strukturuar kriminal”, kryer në formën e pjesëmarrjes, parashikuar nga neni 333/a paragrafi 2 i Kodit Penal; “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga pika 1 e nenit 334 të Kodit Penal.
- Nikollaq Godo ( Pavjol Gode), i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Moskallëzim i krimit”, parashikuar nga neni 300 i Kodit Penal.
Ky proçedim penal është ndarë nga çështja penale nr.147 e vitit 2023. Hetimet u kryen në kuadër të një Skuadre të Përbashkët Hetimore, ende aktive, e cila u krijua më datë 21 nëntor 2023, mes Prokurorisësë Posaçme dhe Policisë Qendrore Kriminale të Finlandës, Departmentit pranë Institucionit Policor të Finlandës Jugperëndimore dhe Departmentit pranë Institucionit Policor të Helsinkit.
Gjatë hetimit janë përdorur metoda speciale të hetimit (përgjime të komunikimeve telefonike, regjistrime të fshehta fotografike, filmike ose me video në vende publike), si dhe janë shkëmbyer informacione dhe prova me Byronë Kombëtare të Finlandës, në kohë reale.
Veprimtaria kriminale
Sipas provave prej vitit 2022 dhe në vazhdim, disa grupe të strukturuara kriminale me anëtarë shqiptarë dhe të huaj, të krijuar, të organizuar dhe drejtuar nga shtetas shqiptarë kanë trafikuar drejt Finlandës sasi të konsiderueshme lëndësh narkotike me rrezikshmëri të lartë (marihuanë, amfetaminë, tableta ekstazi, kokainë etj) dhe të cilat më pas janë shitur, shpërndarë, dorëzuar në disa qytete të Finalndës, përmes një rrjeti shpërndarësish, me qëllimin për të krijuar të ardhura të kundraligjshme.
Karakteristikë e këtyre grupeve të strukturuara kriminale ishte bashkëpunimi mes tyre dhe ndërveprimi me grupe të tjera kriminale. Një pjesë e anëtarëve të këtyre grupeve të strukturuara kriminale janë arrestuar dhe dënuar nga gjykatat e Finlandës për veprimtarinë kriminale.
Nga provat e administruara rezulton e provuar:
- Shitja e 1 kg amfetaminë, më datë 11.2.2023 në Vuosaari, Helsinki, Finlandë.
- Shitja e 1 kg amfetaminë, më datë 1.3.2023 në Malmi dhe Helsinki, Finlandë.
- Marrja në Lempäläs Finlandë dhe më pas transportimi dhe shitja e 38 kg amfetaminë dhe 5-6 kg amfetaminë, në Porvoo Finlandë, gjatë periudhës 21.3.2023 – 9.4.2023.
- Marrja, ruajtja, shitja gjatë periudhës 1.3.2023 – 18.9.2023, konkretisht e 10 kg kokainë në fillim të muajit mars 2023; 50 kg mariuhanë në mars 2023; 20 kg amfetaminë në mars 2023; 3 kg kokainë në prill të vitit 2023; 20 kg amfetaminë në prill 2023; 15 kg amfetaminë në fillim të qershorit 2023; 2-4 kg kokainë në mes qershori 2023 dhe 51 kg amfetaminë, në korrik-gusht 2023, 10 kg amfetaminë në fillim gushti 2023; 2-4 kg kokainë në mes gushti 2023; 10 kg kokainë në fund gushti 2023, si dhe 45 kg amfetaminë në shtator 2023, në Malmi dhe Helsinki, Finlandë.
- Trafikimi, ruajtja, si dhe shitja gjatë periudhës 15.12.2022 – Mars 2023, konkretisht: 30 kg amfetaminë gjatë periudhës kohore 15.12.2022 -2.1.2023; 50 kg amfetaminë gjatë periudhës kohore 3.1.2023 – 4.3.2023, si dhe 30-50 kg amfetaminë e përgatitur për trafikim dhe shitje, por e mbetur në tentativë për periudhën kohore pas datës 3.3.2023, në Turku, Finlandë.
- Trafikimi, ruajtja, si dhe shitja e konkretisht 50 kg amfetaminë gjatë periudhës kohore 27.12.2021-26.1.2023; 5 kg kokainë gjatë periudhës 24.2.2023 – 11.4.2023, si dhe 45.890 kg amfetaminë, 8.885 kg kokainë, 1620 copa tableta Oxydolor (Oksikodon) 80 mg, 56 tableta Bunorfin, 8 mg, si dhe pesë flasterë Durogesic 100 mikrog/orë më datë 28.3.2023 në Finlandë.
- Trafikimi përmes shërbimit postar të mbi 200 kg marihuanë nga Spanja në Finlandë gjatë intervalit kohor, 15.4.2024 – 8.8.2024 dhe shpërndarjen e kësaj lënde tek grupet e tjera kriminale.
- Sigurimi dhe shitja në Finlandë e 6 kg kanabis si dhe 250 gr kokainë nga data 9.11.2023 deri 21.12.2023 në Vantaa dhe Helsinki, Finlandë; 32 kg kanabis, nga data 23.12.2023-15.4.2024 në Espoo, Helsinki dhe Vantaa, Finlandë; 9777 tableta ekstazi në periudhën kohore 8.2.2024-30.4.2024 në Helsinki dhe në Espoo, Finlandë; 1 kg kokainë më datë 13.2.2024 në Espoo, Helsinki, Finlandë; 1 kg kokainë në periudhën kohore nga data 19.2.2024 deri datë 20.2.2024 në Helsinki, Finlandë; 1 kg kokainë në periudhën kohore nga data 20.2.2024 deri datë 22.2.2024 në Helsinki, Finlandë; 134 kg kanabis nga data 15.4.2024 deri më datë 18.6.2024 në Espoo, Helsinki dhe Vantaa, Finlandë; 87 kg kanabis nga data 30.8.2024 deri më datë 24.9.2024, në Helsinki, Espoo dhe Vantaa, Finlandë; si dhe 250 gramë kokainë, nga data 22.9.2024 deri në datë 24.9.2024 në Helsinki dhe në Vantaa, Finlandë.
Për hetimet kaë dhënë ndihmesën e tyre; Zyra e Oficerit Ndërlidhës së Vendeve Nordike për Shqipërinë dhe Kosovën si edhe “Rrjeti @ON”, i financuar nga Komisioni i Bashkimit Europian, i drejtuar nga Drejtoria Italiane e Hetimit Antimafia (DIA).
Prokuroria e Posaçme në bashkëpunim me hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe oficerët e shërbimit të policisë gjyqësore, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, po vazhdojnë intesivisht hetimit për proçedimin penal nr.147 të vitit 2023, me qëllim identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë, të cilët janë përfshirë në veprimtari të kundraligjshme, të konstatuara gjatë hetimeve paraprake.
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