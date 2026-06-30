Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar përfundoi hetimet dhe ka dërguar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë, kërkesën për gjykimin e procedimit penal nr.235/1 të vitit 2023, në ngarkim të të pandehurve:
Aleksandër Laho, alias Rrumi, i dënuar më parë, hetuar me masën e sigurimit “arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, e paekzekutuar, akuzuar për veprat penale:
“Mashtrim”, me shumë se një herë, me pasoja të rënda, e kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal dhe “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grup i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga nenet 143 paragrafi 2 dhe 3, 28/4 dhe 334 paragrafi i parë i Kodit Penal.
“Falsifikim i dokumenteve”, më shumë se një herë, kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit te strukturuar kriminal me persona që kanë për detyrë të lëshojnë dokumentet, “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grup i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga nenet 186/2 dhe 3, 28/4 dhe 334 paragrafi i parë të Kodit Penal.
“Grup i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 333/a, paragrafi i parë i Kodit Penal.
Vullnet Muça, alias Vullnet Kondi dhe Vullnet Muharremi, i padënuar më parë, hetuar me masën e sigurimit “arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, që nga data 2.10.2025, akuzuar për veprat penale:
“Mashtrim”, me shumë se një herë, me pasoja të rënda, kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit atë të grupit të strukturuar kriminal dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 143 paragrafi 2 dhe 3, 28/4 dhe 334 paragrafi i parë të Kodit Penal.
“Falsifikim i dokumenteve”, më shumë se një herë, kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit atë të grupit te strukturuar kriminal me persona që kanë për detyrë të lëshojnë dokumentet, “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuar nga nenet 186/2 dhe 3, 28/4 dhe 334 paragrafi i parë të Kodit Penal.
“Grup i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 333/a, paragrafi i parë i Kodit Penal.
Agron Bejdolli, i padënuar më parë, hetuar me masën e sigurimit “arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, e paekzekutuar, i akuzuar për veprat penale:“Mashtrim”, me shumë se një herë, me pasoja të rënda, kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit atë të grupit të strukturuar kriminal dhe “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 143 paragrafi 2 dhe 3, 28/4 dhe 334 paragrafi i parë të Kodit Penal.
“Falsifikim i dokumenteve”, më shumë se një herë, kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit atë të grupit te strukturuar kriminal me persona që kanë për detyrë të lëshojnë dokumentet, “Kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 186/2 dhe 3, 28/4 dhe 334 paragrafi i parë të Kodit Penal.“Grup i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 333/a, paragrafi i dytë i Kodit Penal.
Leave a Reply