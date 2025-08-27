Wednesday, August 27, 2025
SPAK aksion, arrestohen dy punonjës të IMT-së, 2 të tjerë në kërkim

by B K
27/08/2025 18:24
Policia e Shtetit, në bashkëpunim me Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), ka ndërmarrë një operacion për goditjen e korrupsionit në radhët e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Tiranë.

Deri tani janë arrestuar dy punonjës të kësaj strukture, ndërsa dy të tjerë janë shpallur në kërkim.

Operacioni u zhvillua pas një denoncimi të mbërritur më herët në polici, ku raportohej se punonjësit e IMT-së kërkonin dhe merrnin para nga biznese të ndryshme, në këmbim të mosveprimit ndaj shkeljeve.

Detaje të tjera pritet të mësohen në vijim nga operacioni që është duke u zhvilluar.

