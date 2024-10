Juristi Kreshnik Spahiu foli në ‘5 Pyetjet me Babaramon’ mbrëmjen e sotme duke komentuar protestën e sotme të opozitës. Spahiu e sheh si mungesë serioziteti nga opozita që një protestë e paralajmëruar për mosbindje civile, bëhet në një kohë kur orari zyrtar ka përfunduar dhe të gjithë njerëzit janë në shtëpi duke e parë protestën si shou.

‘Populli shqiptar ka të drejtë të revoltohet. Një pjesë e mirë jetojnë në minimumin jetik. Pjesa më e madhe e tyre vuajnë për bukën e gojës. E kanë të drejtë. A përfaqësohet denjësisht dhe aq sa duhet interesi popullor për të protestuar kundër qeverisë. E keqja është nga protesta e vogla, të dobëta të varfra, provinciale. Protesta kishte 2 probleme themelore.

Vetëm në Shqipëri protestohet kur mbyllet orari zyrtar kur janë mbylli zyrat. Kur ka mbaruar puna dhe zyrtarët janë në shtëpi dhe e shohin në Tv. Mosbindja politike është presion ndaj zyrtarëve dhe qeverisë kur ata janë në zyrë. Ky është koncepti. Mosbindje civile në orën 10 të natës kur të gjithë janë në shtëpi duke pirë raki është mungesë serioziteti. E keqja është jo nga forca dhe dobësia.’

Më tej Spahiu shton se opozita është e dobët dhe protesta të tilla e pasqyrojnë diçka të tillë.

‘Ky regjim rri në pushtet pasi ka një revoltë jo të madhe. Sot nëse do kishte 300 mijë veta në shesh do i dridheshin këmbët. Por kështu i bëhet shërbimi më i madh regjimit politik. 3 herë e pyetën gazetarët kur do vazhdojë dhe tha do flasim. Sot nuk kishte ide, skenar, regji, dekor, mbeten akoma me skemën e 91. I kanë pas atëherë shumë më të bukura, kreative, novatorë. Nuk po flas për veta. Nëse koncepti i protestës është me shumë ide, e eklispon numrin e vogël. Kur ka defiçencë edhe të numrit, idesë.’