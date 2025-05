A pati ndërhyrje në zgjedhje me manipulim, vjedhje apo blerje votash siç po pretendon edhe Partia Demokratike?

Juristi Kreshnik Spahiu e quan të ekzagjëruar dhe të pabazuar pretendimin e partisë kryesore të opozitës, e drejtuar nga Sali Berisha.Dhe faktet se PD nuk kishte baza të forta ishin rezultati i thellë dhe mungesa e ankesës nga ana e partive të tjera.

Madje duke ironizuar, ai kujton se PD ishte parti që kishte komisionerë dhe numërues dhe tani është e vetmja që ankohet.

“Ka një fakt të pamohueshëm në këto zgjedhje, që ndryshon qasjen nga të gjitha zgjedhjet e tjera. Epara është vota e diasporës, që provon dhe konfirmon rezultatin e Shqipërisë. Që do të thotë se nuk janë manipuluar dhe shitur qytetarë në Kanada, SHBA, Gjermani, Angli, Itali e më gjerë. Është e pamundur. Partitë e reja e konfirmojnë rezultatin. E vetmja që pretendon është PD-ja, që është kundër rezultateve dhe për më tepër që ka numërues dhe komisionerë. Si ka mundësi që një parti që ka njerëz në komisione është ajo që ankohet edhe më shumë. Në SPAK shkohet me kallëzime, me fakte dhe prova. Tani çështja është se sa para është paguar Chris LaCivita. Rezultati i zgjedhjeve ishte i paracaktuar që para fushatës. Përsa i përket Task-Forcës për krimet zgjedhore, para zgjedhjeve pati 15 denoncime në SPAK dhe pas zgjedhjeve me sa di unë janë 10 të tilla”, tha Spahiu.

Kurse në lidhje me mandatet e fituara nga PS me 83 deputetë dhe debati më i fundit me zgjatjen e mandatit të prokurorëve të SPAK, duke marrë referencë takimin e sotëm të ministrit të Drejtësisë, Ulsi Manja, me kreun e akuzës Altin Dumani, juristi shpjegoi se ky do jetë edhe debati i katër viteve të ardhshme.

“Ky do jetë debati i 4 viteve. PS ka shumicën e cilësuar, që nënkupton se një parti, mazhoranca, mund të ndryshojë çdo ligj organik, institucional dhe ligj kushtetues, përveç Kushtetutës që kërkon 94 vota. Me këtë shumicë PS padyshim që do i përdorëpër dy qëllime kryesore: Influencë në drejtësi dhe sistem të favorshëm elektoral, ndaj këshilloj partitë e reja për shumë kujdes, që të jetë vigjilente në këtë pikë. PS i ka votat edhe në lidhje me SPAK-un dhe zgjatjen e mandatit të tyre. Do jetë një debat që nuk është mirëpritur. Kompetencat e SPAK janë të përcaktuara në Kushtetutën e Shqipërisë, kanë dispozitë, sa kam lexuar nuk i prek këto. Ministri nuk i ka këto kompetenca te SPAK, nuk mund të ndërhyjë dot”, u shpreh mes të tjerash Spahiu.